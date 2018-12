Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca Guvernul Canadei nu a avut nicio implicare in arestul lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei chineze Huawei, relateaza BBC si Reuters.

- Ambasada Chinei din Canada a criticat joi Canada și Statele Unite pentru decizia de a o aresta pe Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei și a cerut eliberarea imediata a acesteia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

