Justin Trudeau: China folosește detenția arbitrară ca unealtă pentru a-și atinge obiectivele politice Prim ministrul canadian Justin Trudeau a afirmat joi ca statul chinez folosește detenția arbitrara ca unealta pentru a-și atinge obiectivele politice interne și internaționale, scrie CBC.

El a adaugat ca aceasta tactica de presiune este îngrijoratoare nu numai pentru Canada, dar și pentru aliații occidentali. Trudeau a facut aceste comentarii în timpul unei întâlniri cu board-ul editorial de la Toronto Star, unde a fost întrebat ce parere are despre ultimele reproșuri facute de purtatorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, la adresa Canadei.



Sursa articol si foto: hotnews.ro

