- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, se va intalni marți in Washington cu reprezentantul Statelor Unite pentru comerț, Robert Lightzhizer, pentru a discuta despre noile prevederi ale Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), relateaza Reuters.

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat marti ca tara sa nu va face niciun compromis in cadrul negocierilor cu Statele Unite privind amendamentele cheie ale Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza Reuters.

- Presedintele Donald Trump a estimat sambata ca nu este necesara includerea Canadei in noul Acord Nord-American de Comert Liber (NAFTA) si a avertizat Congresul sa nu se amestece in negocierile aflate in...

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat miercuri ca este posibil ca SUA si Canada sa ajunga la o noua intelegere privind Acordul de Liber Schimb din America de Nord (NAFTA) pana vineri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a declarat miercuri ca tara sa ar putea ajunge la un acord cu Statele Unite pana vineri in privinta unei variante modernizate a Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza AFP si EFE. Trudeau a spus in cadrul unui eveniment desfasurat…

- Prim-ministrul canadian, Justin Trudeau, si presedintele american, Donald Trump, au avut o discutie "constructiva" luni, dupa anuntul unei intelegeri intre SUA si Mexic privind renegocierea Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), a anuntat cabinetul liderului de la Ottawa, citat de AFP. "Prim-ministrul…

- Statele Unite ale Americii si Mexicul au ajuns luni la o intelegere pentru a revizui Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) si discutiile cu Canada urmeaza sa inceapa imediat, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters. ''Au numit acordul NAFTA.…