- Actrita Olivia Munn a infirmat zvonurile potrivit carora ar fi inceput o relatie cu Justin Theroux, la doar cateva saptamani dupa ce acesta s-a despartit de Jennifer Aniston, informeaza Press Association. Vedeta a spus ca nu este ''stilul ei'' sa iasa la intalniri cu fostii iubiti ai…

- Jessica Alba a devenit mama pentru a treia oara cu doar doua luni in urma. Actrita, care are deja doua fete de 9, respectiv 6 ani, a mai adus pe lume un baietel. Hayes Alba Warren s-a nascut fix in noaptea dintre ani si este atractia numarul 1 pe contul actritei de Instagram.

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Lidia Buble s-a afișat așa cum doar iubitul ei o vede. Artista a postat pe contul de socializare, imagini in care apare complet nemachiata. Fanii au felicitat-o imediat pentru curaj. Lidia Buble nu are o problema in a se afișa fara pic de machiaj, iar tenul chiar o ajuta. Mulți dintre prietenii virtuali…

- Un Mercedes negru din 1984, care i-a apartinut muzicianului britanic George Harrison, va fi vandut la licitatie luna viitoare cu un pret de circa 40.000 de lire, potrivit estimarilor, informeaza Press Association. Fostul membru The Beatles a modificat masina Mercedes 500 SEL AMG…

- Nu știm daca pe Zayn Malik l-a lovit melancolia sau doar iubește sa se joace cu ritmurile in postarile de pe Instagram, dar cert e ca ne pregatește ceva. Cantarețul a postat in mod repetat bucați de piese ce suna melancolic, iar daca acele fragmente vor deveni o piesa, cu siguranța noul hit ne va...…

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a scos din albumul cu amintiri o fotografie din urma cu foarte mulți ani. Denise Iacobescu este mama Antoniei, cele doua avand o relație foarte apropiata . Nu sunt doar mama și fiica, ci și cele mai bune prietene. Denise Iacobescu, in varsta de 50 de ani , este o femeie…

- Monica Niculescu a acces duminica pe tabloul principal la turneul Qatar Open, invingand-o in ultimul tur al calificarilor pe sportiva germana Andrea Petkovic, locul 98 WTA si favorita 12, scor 6-4, 6-1.

- In fiecare seara, Celine Dion isi strange de mana sotul, care a murit acum doi ani A fost o iubire ca in filme! Celine Dion (49 de ani) a povestit recent ca „isi strange de mana sotul mort in 2016”, in fiecare seara. Cântareata care are o avere de peste o jumatate de miliard de dolari a…

- In ultimele zile au aparut speculații ca Lora ar fi insarcinata. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe un site de socializare. Lora formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Ionuț Ghenu . Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și toata lumea se așteapta ca Lora și Ionuț,…

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Cantaretul de rock Ozzy Osbourne a anuntat ca, in luna aprilie, va pleca in turneul sau de adio, care va dura doi ani si va cuprinde concerte in aproape toata lumea, dar acest lucru nu inseamna ca renunta total la cariera de muzician, informeaza rollingstone.com.

- Anul acesta, Justin Timberlake a fost showman la cel mai așteptat meci de fotbal american al anului, Super Bowl. Cantarețul a avut onoarea sa concerteze in pauza dintre cele doua reprize ale meciului, iar recitalul lui a fost unul spectaculos. Acum 14 ani, Justin urca pe scena de la Super Bowl alaturi…

- Justin Timberlake a avut un show de zile mari in pauza Super Bowl, cel mai urmarit eveniment sportiv al anului in SUA, aseara, la Minneapolis. Finala a fost caștigata, in premiera. de echipa Philadelphia Eagles in fața celor de la New England Patriots cu scorul de 41 la 33. Cantarețul american, care…

- Cantaretul american Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince, duminica, in timpul concertului sustinut in pauza finalei Ligii americane de fotbal profesionist (NFL) – Super Bowl, desfasurata in orasul in care artistul a decedat in aprilie 2016, relateaza AFP. Ca in fiecare an, mini concertul…

- Compania Facebook a anunțat ca extinde suportul pentru programarea în avans a postarilor și la rețeaua Instagram.Momentan, optiunea pentru alegerea datei si orei de postare functioneaza doar pentru poze, nu si clipuri video. În plus, este nevoie sa folosim unul dintre serviciile…

- Janet Jackson a pus capat zvonurilor potrivit carora ar urma sa aiba o reuniune-surpriza cu Justin Timberlake in cadrul spectacolului din pauza Super Bowl, informeaza duminica Press Association. Cantareata s-a aflat in centrul speculatiilor conform carora ar putea aparea duminica pe scena…

- Acum șapte luni, starul hollywoodian Jason Statham a devenit tatal unui baiețel, pe care a ales sa-l numeasca Jack Oscar. Pana acum, insa, actorul și logodnica sa, modelul Rosie Huntington Whiteley, au incercat sa-l țina departe de lumina reflectoarelor, refuzand sa publice vreo fotografie explicita…

- Dwayne ''The Rock'' Johnson si-a indemnat fanii sa isi ajute semenii care se confrunta cu momente dureroase amintind de faptul ca la varsta de 15 ani a salvat viata mamei sale in timpul unei tentative de sinucidere, relateaza joi Press Association. In timpul filmarilor…

- Dragostea adevarata exista! Iar cuplul Biel-Timberlake se bucura de ea din plin, chiar și la cinci de ani de la casatorie. Mesajul recent postat de Jessica, și adresat lui Justin Timberlake, e de-a dreptul emoționant și ne dovedește ce relație minunata exista intre cei doi soți! Ieri a fost ziua lui,…

- Cum ieri a fost ziua celebrului cantareț Justin Timberlake, soția lui, Jessica Biel, a ținut sa-i faca o super declarație artistului care a implinit 37 de ani. Actrița i-a scris cat de mult conteaza pentru ea.

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Actrita Shannen Doherty spune ca ii multumeste in fiecare zi lui Dumnezeu pentru ''binecuvantarea de a fi in viata'' in urma luptei pe care a purtat-o impotriva cancerului de san, informeaza luni Press Association. Vedeta din ''Beverly Hills 90210'' (Brenda Walsh) si-a facut publica lupta contra cancerului…

- Tom Cruise a confirmat in prima sa postare pe Instagram ca numele celui de al 6-lea sau film din celebra franciza de actiune este "Mission: Impossible - Fallout", relateaza Press Association. Starul de la Hollywood a postat pe reteaua de socializare o imagine a unei clachete…

- Cantaretul de 70 de ani, ale carui vanzari record au scazut in ultimii ani, va pune capat turneelor dupa un ultim tur mondial, sustine ziarul, citat de Reuters si Press Association. Conform publicatiei, artistul va face un anunt miercuri seara. Site-ul muzicianului afiseaza in prezent un display cu…

- Cantaretul american Neil Diamond, o legenda a muzicii rock, a anuntat ca a luat decizia de a renunta la turnee, dupa ce a fost diagnosticat recent cu maladia Parkinson, informeaza DPA si Press Association, potrivit Agerpres. Neil Diamond, interpretul piesei “Sweet Caroline”, a implinit pe 23 ianuarie…

- Cantaretul pop britanic Ed Sheeran a anuntat sambata ca se casatoreste cu iubita lui, Cherry Seaborn, relateaza AFP. "Ne-am logodit inainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiti si indragostiti, iar pisicile noastre sunt la fel de rasfatate", a anuntat artistul, pentru cei 18 milioane de…

- Justin Timberlake isi doreste copii „pe cat de multi posibil” cu sotia sa, Jessica Biel, potrivit contactmusic.com. Autorul hit-ului ‘Can’t Stop The Feeling!’ – care are un baiat in varsta de doi ani, Silas Randall, impreuna cu Jessica Biel – a spus, intr-un interviu pentru Beats 1 Radio: „Imi doresc…

- Nick Cave, Johnny Depp si Bono s-au aflat printre invitatii la concertul aniversar al solistului vocal de la The Pogues, Shane MacGowan, de luni seara, informeaza Press Association marti. Cântaretul, care a împlinit 60 de ani de Craciun, a fost celebrat de numerosi muzicieni, vedete de cinema…

- Cantareata pop Dua Lipa a primit sambata seara cele mai multe nominalizari - cinci - la Brit Awards, considerate cele mai prestigioase premii atribuite de industria muzicala din Marea Britanie, informeaza Press Association. In clasamentul artistilor cu cele mai multe nominalizari urmeaza…

- Imaginea cu Andreea Esca care a starnit reacții neașteptate. Vedeta a postat o fotografie, iar fanii au observat imediat detaliul și i-au atras atenția acesteia. Andreea Esca a postat o fotografie pe contul sau de Instagram in care iși anunța fanii cand se intoarce la munca și in care zambea. „Ai ceva…

- Ediția cu numarul 75 a Galei Globurile de Aur a fost o ocazie excelenta și pentru a admira cele mai stilate cupluri de la Hollywood. Indiferent ca este vorba despre relații nou formate sau, din contra, de casnicii care dureaza de ani de zile, vedetele și partenerii lor au fost in centrul atenției la…

- Actorul si cantaretul va lansa ''Man of the Woods'' pe 2 februarie, cu doua zile inainte de recitalul sau din cadrul Super Bowl, finala campionatului de fotbal american. Justin Timberlake a anunta lansarea viitorului material discografic printr-un videoclip postat pe Facebook. ''Acest…

- Actrita Jessica Alba a nascut, in ultima zi a anului trecut, un al treilea copil, un baiat pe nume Hayes, relateaza agentia de stiri UPI. "Hayes Alba Warren, tu stii cu siguranta cum sa suni la usa noului an! Ai venit pe lume cu cateva zile mai devreme, dar nu puteam fi mai fericiti. Mama…

- Multi dintre utilizatorii de retele de socializare deja incep sa se gandeasca de doua ori inainte de a furniza informatii catre Facebook, Twitter sau Instagram, intrucat acestea pot fi folosite in special pentru urmarirea si identificarea preferintelor in materie de produse ce pot fi apoi promovate…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, regalitațile suedeze au facut public un filmuleț inedit, in care Prințesa Estelle și Prințul Oscar apar jucandu-se, alaturi de parinții lor, in zapada, dar și pregatindu-se pentru sarbatorile de iarna. Fotografie inedita. Familia Prințesei Moștenitoare Victoria Surpriza…

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova si cantaretul Enrique Iglesias au devenit la sfarsitul saptamanii trecute parinti de gemeni, potrivit site-ului specializat in celebritati TMZ , citat marti de EFE. Nasterea unei fetite, Lucy, si a unui baietel, Nicholas, a avut loc sambata, 15 decembrie, la…

- Mike Shinoda a organizat pentru fanii trupei Linkin Park o auditie live a albumului ‘One More Light Live’, vineri, 15 decembrie, in ziua lansarii LP-ului, insa a parasit foarte devreme ‘petrecerea’, pentru ca nu a mai putut asculta vocea regretatului sau coleg, Chester Bennington. Cantaretul in varsta…

- Ed Sheeran marcheaza luna acesta doi ani de cand a renuntat la a mai folosi un telefon mobil. Starul a luat aceasta decizie in decembrie 2015, noteaza contactmusic.com. Cantaretul in varsta de 26 de ani a scris pe 13 decembrie 2015, pe Instagram, ca va lua o pauza de la telefon, e-mail si social media,…

- La patru zile dupa ce gemenii Principatului de Monaco au implinit varsta de trei ani, și anume pe 10 decembrie, mama lor, Prințesa Charlene, a impartașit pe contul ei de Instagram o fotografie adorabila cu micuții Jacques și Gabriella. Prinții Jacques și Gabriella Cu aceasta ocazie, am putut vedea cat…

- Inca de la prima fotografie cu fetița sa, fanii Serenei Williams au inebunit. Mai ales ca micuța Alexis Jr. are deja contul ei de Instagram și peste 160 de mii de followers. In cea mai recenta fotografie postata pe cont micuța apare cu pumnii stranși de parca ar urma o sesiune de lovituri la sacul...…