- SUPER BOWL LIVE. PATRIOTS - EAGLES ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. In aceasta noapte are loc finala Ligii americane de fotbal (NFL) - Super Bowl, intre New England Patriots si Philadelphia Eagles (Minneapolis). Partida este LIVE VIDEO de la ora 1:30 pe TELEKOM SPORT. SUPER BOWL LIVE.…

- Justin Timberlake crede ca noul lui album, ‘Man of the Woods’ este cel mai „personal” de pana acum, pentru ca surse de inspiratie pentru el au fost sotia si baiatul lui. Cantaretul in varsta de 37 de ani si-a lansat noul material discografic pe 2 februarie. Intr-un interviu recent, el a spus, conform…

- Janet Jackson a pus capat zvonurilor potrivit carora ar urma sa aiba o reuniune-surpriza cu Justin Timberlake in cadrul spectacolului din pauza Super Bowl, informeaza duminica Press Association. Cantareata s-a aflat in centrul speculatiilor conform carora ar putea aparea duminica pe scena…

- Statele Unite se pregatesc pentru cel mai important eveniment sportiv al anului: Super Bowl sau finala campionatului de fotbal american. Aceasta va avea loc în aceasta noapte, de la 1.30. Orașul Minneapolis din Minnesota, abia al 46-lea ca marime, gazduiește pentru a doua oara…

- Finala SuperBowl 2018, pe 4 februarie (in noaptea de duminica spre luni, de la 1.30. New England Patriots – Philadelphia Eagles, in ultimul act al celei de-a 52-a ediții. ”Patrioții” joaca finala pentru a treia oara in patru sezoane. In 2005, ei reușeau sa caștige consecutiv al doilea trofeu ”Vince…

- Washington, 2 feb /Agerpres/ - Justin Timberlake a provocat o controversa nationala când a concertat împreuna cu Janet Jackson, în 2004, în cadrul Super Bowl, însa cântaretul a dat asigurari joi ca partenera de scena de atunci nu-l va însoti si anul acesta,…

- SUPER BOWL 2018 New England Patriots – Philadelphia Eagles. New England Patriots joaca finala pentru a treia oara in patru sezoane. In 2005, "patriotii" reuseau sa caștige consecutiv al doilea trofeu "Vince Lombardi", al treilea din istoria francizei, chiar in fața celor de la Philadelphia Eagles.…

- Justin Timberlake iși face deja bagajele pentru a pleca spre Londra, acolo unde deja seteaza detaliile necesare pentru concertul de la Brit Awards 2018. Apariția lui Justin Timberlake la Brit Awards va fi chiar primul concert dupa apariția celui de-al patrulea album denumit “Man of the Woods”. Cantarețul…

- Kyros Vassaras, presedintele CCA, a vorbit pentru prima data despre introducerea sistemului VAR (video assistant referee) la meciurile din Liga 1 din acest play-off sau in viitorul apropiat. Grecul instalat de Razvan Burleanu la sefia CCA aspune ca arbitrajul video trebuie implementat cat mai repede…

- Cantaretul american Tom Petty a murit de o supradoza de medicamente, mai ales fentanyl, un opiaceu puternic aflat si la originea mortii lui Prince, in conditiile in care derivatele din opiu fac ravagii in SUA.

- Prezent la reluarea pregatirilor liderului Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, pe 10 ianuarie 2018, dupa acordul de imprumut oferit de Gheorghe Hagi, patronul academiei de fotbal care-i poarta numele, internaționalul de juniori Mihai Ene a fost sarbatorit astazi, 17 ianuarie 2018,…

- Papa Francisc a condamnat recurgerea la violenta de catre indigeni pentru a-si face auzite revendicarile, miercuri, in timpul unei slujbe cu tonalitati politice, in timpul vizitei sale in Chile, care a fost marcata de o serie de atacuri comise asupra bisericilor, companiilor si politiei, informeaza…

- De cind il așteptam! Si iata ca... Justin Timberlake ne-a pregatit al cincilea album. ”Man of the Woods”, se lanseaza pe 2 februarie, cu doua zile inainte de show-ul de la Super Bowl, finala campionatului de fotbal american si unul dintre cele mai vizionate evenimente de televiziune din Statele Unite.

- Pink va canta imnul american la cea de-a 52-a editie a galei Super Bowl, finala campionatului Ligii de fotbal american nationale, care va avea loc in Minneapolis, Minnesota, pe 4 februarie, informeaza contactmusic.com. Imnul national american a mai fost interpretat in anii trecuti de cantareti celebri…

- Justin Timberlake si-a anuntat primul album din ultimii cinci ani, insa reactia fanilor nu a fost una pe masura, acestia ironizand trailerul dat publicitatii de cantaret pentru anuntarea noului album, informeaza The Independent. Albumul, intitulat "Man of the Woods", va fi lansat pe 2…

- Peripețiile la revelionul organizat de Primaria Botoșani au inceput inainte de pana de curent din timpul recitalului susținut de Ami. Show-ul nopții dintre ani l-a inceput Fly Project, care și-a terminat reprezentația intr-un mod cel puțin ciudat.

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Kaleb Freitas, in varsta de 30 de ani, a murit in timpul unui festival de muzica din Brazilia, in urma prabusrii scenei. Anchetatorii revizuiesc accidentul pentru a isi da seama cum de a fost posibil sa se intample asa ceva.

- Sedinta plenului Senatului a inceput luni seara in jurul orei 18.00, cu aproape 3 ore intarziere, dupa ce s-a finalizat plenul comun privind bugetul pe anul viitor, iar pe ordinea de zi se afla proiectul PSD-ALDE privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Acest…

- Bun prieten cu Stela Popescu, Stefan Banica Junior a fost foarte afectat de moartea artistei. In semn de omagiu, cantaretul i-a dedicat o piesa in timpul concertului sau de Craciun, in timp ce pe ecranul de la Sala Palatului a aparut fotografia actritei. Stela Popescu a fost foarte apropiata…

- S-a stins din viața rectorul Universitații Libere Internaționale din Moldova (ULIM), Andrei Galben. Andrei Galben a fost academician și rector la ULIM cu studiile la Facultatea Istorie, USM (1972), doctorat, AȘM (1975). Andrei Galben s-a nascut la 2 septembrie 1948 în satul…

- „Americanii au instalat sisteme de aparare antiracheta Aegis in Romania, le-au scos de pe mare, insa aceste sisteme pot fi inlocuite usor cu rachete de raza medie de actiune. Daca vor continua in aceeasi maniera, nu va duce la nimic bun.

- In perioada 13 – 14 decembrie a.c., zeci de jandarmi calaraseni vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor la partidele de handbal masculin si futsal ce se vor desfasura la Sala Polivalenta din oras.

- ”Ce viața palpitanta duci”, mi-a zis recent o mama cu doi copii mici. ”Mereu te vad pe la evenimente”. O ascultam și nu imi venea sa cred ca cineva poate descrie drept ”palpitanta” viața mea.

- Josh Homme, solistul trupei Queens of the Stone Age, a lovit „neprovocat” si „intentionat” o femeie fotograf in timpul concertului KROQ Acoustic Christmas care a avut loc sambata, scrie Variety. Incidentul a avut loc in timpul recitalului pe care trupa il sustinea la cea de-a 28-a editie a concertului…

- Cantarețul britanic Chris Rea s-a prabușit pe scena in mijlocul unui concert susținut sambata seara la Oxford, insa in prezent starea sa ar fi "stabila", potrivit unui purtator de cuvant al serviciului de ambulanța local, citat de DPA. Artistul în vârsta de 66 de ani,…

- Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria a organizat miercuri, 6 decembrie, cea de-a doua editie a Concertului de sarbatori care anul acesta a fost oferit cu generozitate de marea soprana Mariana Nicolesco si de laureati ai Concursului International de Canto Hariclea Darclee. Un Regal de muzica de opera…

- In urma cu aproape zece ani, Majestatea Sa, Mihai I, a vizitat, alaturi de Regina Ana, Portul Constanta. Cu aceasta ocazie Regele Mihai a revazut locurile in care isi petrecea vacantele din timpul copilariei si le a povestit gazdelor despre momente petrecute pe mare, dupa cum informeaza Digi24.ro."Toti…

- Publicitatea la produsele alcoolice, cu excepția publicitații vinului din struguri, va fi interzisa in Moldova. Parlamentul a aprobat, astazi, modificari și completari la legislația in acest domeniu.

- Andra a stralucit pe scena Ateneului Roman, intr-un concert special organizat in scop caritabil. La un moment dat, atunci cand a vorbit despre familia ei, artista s-a emoționat profund. Andra a postat pe contul de socializare imagini și filmulețe din timpul spectacolului organizat la Ateneul Roman din…

- Noi informatii despre starea agentului sef adjunct de politie care a fost taiat in cap cu o sabie. Dan Ciprian Sfichi a fost operat marti seara, iar medicii se tem pentru viata sa. Politistul este internat in spital, iar prietenii si familia au lansat un apel urgent pe Facebook.

- Agentul șef adjunct de poliție Dan Ciprian Sfichi, de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Suceava, a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost lovit cu o sabie in cap in timpul unei percheziții. Actiunea viza o retea de traficanti de droguri. Conform primelor informatii, marti dimineata au avut loc loc…

- Aflat într-o vizita de lucru la Strasbourg, președintele PDM, Vlad Plahotniuc, a avut o întrevedere cu Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei. Potrivit serviciului de presa al formațiunii, subiectele principale abordate în cadrul întâlnirii…

- Astazi, la Muzeul Marinei, Liga Militarilor Profesionisti, a oferit o diploma caporalului Laurentiu Cobzaru, din Galati, "in semn de apreciere pentru modul in care onoreaza Corpul Militarilor Profesionisti cu ocazia Zilei nationale a Romaniei" Laurentiu Cobzaru, membru al Ligii, a alergat in cinstea…

- Prințul George i-a trimis o scrisoare lui Moș Craciun, care a fost facuta publica de tatal sau. Aflat intr-o vizita in Finlanda, prințul William l-a intalnit pe Moș Craciun și a inmanat scrisoarea unde era scrisa dorința fiului sau, relateaza The Telegraph. Scrisoarea prințului George catre Moș Craciun…

- O sedinta a unui proces cu privire la crimele de razboi din Bosnia a fost suspendata, miercuri, la Haga, dupa ce acuzatul, Slobodan Praljak, pare ca a luat otrava la auzirea verdictului, transmite BBC News. Praljak este unul dintre cei sase fosti lideri politici si militari croati din Bosnia prezenti…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, luni, ca nu are nicio parere despre protestele de duminica seara, precizand ca este treaba fiecaruia ce face cu timpul lui. La ieșirea de la o dezbatere pe tema crizei de pe piața muncii, jurnaliștii i-au cerut parerea…

- Stela Popescu a murit la 81 de ani, in propria casa, victima a unui atac vascular cerebral . A plecat dintre noi singura, deși ce a incantat și bucurat milioane de oameni , iar dispariția sa șocanta i-a tulburat pe toți cei care au cunoscut-o direct sau indirect, prin rolurile sale. Ce a reprezentat…

- Weekendul trecut, Delia a ajuns in capitala Regatului Unit, unde a sustinut un concert. Cele mai importante si spectaculoase elemente din show-ul PsiheDelia de la Sala Palatului, de la grafica speciala a povestii structurate pe capitole, la dansatori, iluzionism, lasere si efecte speciale, costume pline…

- Fostul international Marcel Puscas si-a anuntat, luni, candidatura la presedintia FRF. Fostul arbitru Cristian Balaj a declarat ca, din cate stie el, Florin Prunea va fi candidatul grupului de "opozanti" ai adminsitratiei FRF, format din fosti internationali."Ma implic in aceasta batalie.…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a descris drept "normal" dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, despre care a spus ca se comporta "corect si amical", informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Prezent la summitul organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC),…