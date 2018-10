Stiri pe aceeasi tema

- „A fost dragoste la prima vedere”, marturisește actorul și cantarețul Justin Timberlake in noua sa carte. Artistul de 37 de ani face dezvaluiri intime despre relația cu soția sa, actrița Jessica Biel (37 de ani). Dupa ce presa i-a desparțit și i-a impacat, autobiografia lui Timberlake pe care a intitulat-o…

- Florin Salam a fost batut, noaptea trecuta, in timpul unei petreceri la Milano. Salam canta la o nunta cand, la un moment dat ... The post Florin Salam, batut de interlopi la o nunta in Italia (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Clipe de cosmar pentru Florin Salam. Cunoscutul manelist a fost batut de interlopi la o nunta, in Italia. Momentul a fost filmat si a ajuns la scurt timp pe internet. Imaginile video au devenit imediat virale! Florin Salam canta langa un barbat care parea ca se distreaza, dar ceva l-a enervat si a sarit…

- Un barbat a murit, iar o alta persoana a fost ranita, joi dimineata, in urma unui accident produs pe DN 22B, pe soseaua Galati - Braila. In accident au fost implicate un microbuz si doua autoturisme, scrie news.ro.Potrivit Politiei Judetene Braila, accidentul a avut loc pe DN 22B, pe soseaua-dig…

- Adrian Boingiu (61 de ani), "secundul" lui Mirel Radoi, a vorbit, miercuri dimineata, la ProSport Live, despre momentul crucial pentru calificarea nationalei U21 la Campionatul European din Italia si San Marino, dar si despre marea calitate a grupului condus de fostul capitan din Ghencea.

- Caștigatorii premiilor Emmy 2018 și-au primit trofeele ravnite, insa clasamentele nu au fost intocmite doar din punct de vedere cinematografic. Cele mai frumoase vedete de la Hollywood au defilat imbracate in rochii albe cu ocazia celei de-a 70-a ediție a Galei Premiilor Emmy. Scarlett Johansson, Jessica…

- Justin Timberlake se pregatește de lansarea primei lui carți – ‘Hindsight’ – care va oferi detalii despre copilaria sa, dar și despre drumul catre celebritate. Artistul in varsta de 37 de ani – care are un baiat in varsta de trei ani, Silas, impreuna cu soția sa, Jessica Biel – a anunțat ca iși va […]