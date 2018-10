Stiri pe aceeasi tema

- In autobiografia sa, Justin Timberlake da detalii despre momentul in care a cunoscut-o pe Jessica Biel, partenera sa de viața. Justin Timberlake, in varsta de 37 de ani, formeaza un cpuplu cu senzuala actrița Jessica Biel. In cartea sa, „Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me”, artistul…

- Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii vor deveni parinți abia in primavara anului viitor, insa deja se gandesc cine ii va ajuta cu creșterea bebelușului. Potrivit presei britanice, Prințul Harry și partenera sa de viața, Meghan Markle, s-au gandit deja la o dadaca pentru bebelușul lor,…

- Traim vremuri anxioase – dar cum ne afecteaza acest lucru somnul și ce putem invața din crizele de anxietate și insomnii? Nu este surprinzator faptul ca anxietatea intra in somnul nostru. Traim in vremuri anxioase. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), depresia și tulburarile de anxietate…

- Scarlett Johansson, Jessica Biel – soția lui Justin Timberlake, și Penelope Cruz au ocupat podiumul pentru cel mai bine imbracate vedete la cea de-a 70-a ediție a prestigioasei gale Emmy, care premiaza excelența in televiziune.

- Tracee Ellis Ross a atras toate privirile in rochia sa roz de la Valentino Couture. View this post on Instagram VALENTINO HAUTE COUTURE #blackish #emmys A post shared by Tracee Ellis Ross (@traceeellisross) on Sep 17, 2018 at 4:03pm PDT Jessica Biel si Justin Timberlake au postat o poza din bucatarie…

- Starul din „The Sinner” și-a acompaniat soțul, pe cantarețul Justin Timberlake, in turneul lui muzical, ”Man of the woods”, din Europa. Alaturi de ei a fost și micuțul Silas, baiețelul lor de trei ani și jumatate, care a vazut, astfel, pentru prima data Londra, Parisul, Amsterdamul și Copenhaga. Au…

- Toate femeile au o dilema: este sanatos sau nu sa dormi cu sutien noaptea? Majoritatea femeilor abia așteapta sa ajunga acasa și sa scape de sutienul care a devenit incomfortabil dupa 8 ore de purtare, dar exista și femei carora le place sa doarma cu un sutien ușor pe timpul nopții. Exista mitul ca…

- Justin Timberlake se pregatește de lansarea primei lui carți – ‘Hindsight’ – care va oferi detalii despre copilaria sa, dar și despre drumul catre celebritate. Artistul in varsta de 37 de ani – care are un baiat in varsta de trei ani, Silas, impreuna cu soția sa, Jessica Biel – a anunțat ca iși va […]