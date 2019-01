Justin Bieber și Hailey Baldwin fac cununia religioasă în luna februarie Justin Bieber și Hailey Baldwin au stabilit data nunții. Dupa ce s-au casatorit civil anul trecut, cei doi sunt pregatiți sa faca și cununia religioasa. Și-au reluat relația anul trecut, dupa cateva saptamani s-au logodit și in scurt timp s-au casatorit in secret la un birou al starii civile din New York. Acum, cei doi se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta. Apropiați ai celebrului cuplu au declarat ca cununia religioasa este programata pentru data de 28 februarie. De asemenea, ei au afirmat ca din data de 15 ianuarie o echipa de dansatori profesioniști se antreneaza pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

