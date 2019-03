Justin Bieber renunță la muzică pentru moment Faimosul star canadian, Justin Bieber, a anunțat marți ca are probleme emoționale, ceeea ce îl face sa renunțe la muzica pentru moment.

Mesajul postat de Justin, pe una dintre rețelele lui de socializare este urmatorul:



&"Am citit multe mesaje în care spuneați ca vreți sa scot un nou album...am tot fost în turnee, atât în perioada adolescenței, cât și în primii ani dupa ce am împlinit 20 de ani. Mi-am dat seama, poate v-ați dat și voi, de faptul ca am fost nefericit în cadrul ultimului meu turneu și nu merit asta. Și nici voi nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

