Justin Bieber, mai bine pe zi ce trece

Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata casa in care s-au mutat Justin Bieber si Hailey Baldwin Se stie ca Justin Bieber traverseaza acum o perioada mai dificila, artistul luptandu-se cu depresia de ceva vreme si aflandu-se sub tratament medical pentru a rezolva aceasta problema. Justin Bieber nu se mai insoara cu Hailey Baldwin?…

- Justin Bieber i-a rugat pe fanii care-l urmaresc pe Instagram sa se roage pentru el, deoarece trece printr-o perioada grea. El nu a explicat exact care este situația care ii pune probleme, insa zilele trecute in presa de peste ocean se zvonea ca sufera de depresie. Cantarețul a marturisit ca se simte…

- Duminica, artistul in varsta de 25 de ani a postat un mesaj despre sanatatea sa mentala pe Instagram, marturisind ca spera ca povestea sa “sa rezoneze” cu cei 105 de milioane de fani ai sai de pe reteaua de socializare. “Am doar sa va tin la curent putin, sper ca…

- Starul pop Justin Bieber a vorbit despre batalia sa cu depresia, recunoscand ca "se lupta foarte mult" cu aceasta boala, informeaza The Independent. Duminica, artistul in varsta de 25 de ani a postat un mesaj despre sanatatea sa mentala pe Instagram, marturisind ca spera ca povestea sa "sa rezoneze"…

- Muzicianul britanic Mike Rosenberg, cunoscut sub numele de scena Passenger, a anuntat marti pe contul sau de Instagram ca va reveni in martie la Montevideo dupa ce a cantat in deschiderea concertului oferit de Ed Sheeran la 20 februarie, relateaza EFE. In mesajul sau, insotit de o fotografie pe care…

- Lady Gaga și Christian Carino s-au desparțit, susție o sursa apropiata cuplului, citata de E! News. De Ziua Indragostiților, Gaga nu a postat nimic legat de iubitul ei pe Instagram, preferand sa publice o fotografie cu cel mai nou tatuaj pe care și l-a facut. O sursa spune ca artista și logodnicul ei…

- Justin Bieber s-a lansat in moda, cu o colecție de hanorace, pantaloni scurți și papuci de plaja, sub brandul Drewhouse. Potrivit ContactMusic, hainele sunt produse prin mijloace ecologice. Pe site-ul dedicat colecției, se fac sugestii circumstanțiale in care acestea pot fi purtate. View this post…