Stiri pe aceeasi tema

- In clipul de mai jos, toate cele trei vedete care au indeplinit provocarea au dovedit ca au talent nu doar in ring sau pe platoul de filmare. Intr-o combinatie tehnica de precizie si agilitate, Jason Statham, Conor McGregor si Max Holloway au reusit sa desfaca doar cu o lovitura de picior…

- Prezența boschetarilor pe strazile din Timișoara este o problema veche. Oamenii strazii intrețin focare de gunoaie, provoaca incendii, agreseaza trecatorii și provoaca scandaluri. The post Bataie incheiata in sange la Timișoara. Boschetarii au devenit violenți appeared first on Renasterea banateana…

- Cantaretul american l-a provocat pe starul din „Misiune Imposibila” la un meci de arte martiale mixte. „Tom, daca nu accepti lupta, inseamna ca esti speriat si nu o sa poti trece niciodata peste aceasta rusine”, a transmis Bieber. Luptatorul Conor McGregor s-a oferit sa organizeze meciul, „daca Tom…

- Justin Bieber, unul dintre cei mai in voga interpreți ai planetei, tocmai l-a provocat pe Tom Cruise la o lupta in octogon, dupa reguli de UFC. Aparițiile lui Justin Bieber in presa din scandal de peste Ocean sunt la ordinea zilei. Ultima grozavie pe care a comis-o a fost o provocare venita de nicaieri,…

- Cantarețul canadian Justin Bieber l-a provocat pe Tom Cruise la un meci de MMA (Mixed Martial Arts) in octagon - ringul folosit in luptele Ultimate Fighting Championship - și spune ca, daca actorul nu accepta provocarea, este un fricos și nu va trece niciodata peste acest lucru, potrivit Mediafax.Deocamdata…

- Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care Justin Bieber a adresat provocatorul mesaj, pe care l-a publicat pe platforma de micro-blogging Twitter, duminica. Textul a devenit viral pe internet, potrivit foxnews.com. Luptatorul MMA irlandez Conor McGregor, una dintre vedetele din domeniu, a anuntat…

- Cantaretul Justin Bieber l-a provocat pe actorul Tom Cruise la o lupta in ringul UFC (Ultimate Fighting Championship), relateaza luni Press Association. Cantaretul in varsta de 25 de ani i-a transmis...

- 1. Ryan Reynolds a primit 27 de milioane de dolari pentru prezenta in filmul „Six Underground”, o productie Netflix care nu are inca o data de lansare. 2. Dwayne „The Rock” Johnson – recompensat cu 20 de milioane de dolari pentru rolul lui Luke Hobbs din filmul „Fast & Furious Presents:…