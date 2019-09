Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau divorțeaza, iar fosta solista a dezvaluit cat de greu i-a fost in timpul casniciei sa țina pasul cu felul de a fi al soțului ei. Vedeta a publicat un mesaj pe rețelele de socializare prin care a explicat cum a aratat perioada casniciei dintre cei doi, insa la scurt…

- Zilele trecute, Claudia Patrașcanu a postat pe contul ei de Facebook un mesaj de-a dreptul acid pentru soțul ei, Gabi Badalau, in care și-a spus toate problemele. Vedeta a recunoscut ca de mai bine de cateva luni duce o viața falsa, la care este gata sa renunțe pentru binele și pentru liniștea copiilor…

- Cinci medalii internaționale, o pasiune care e pe cale sa devina profesie și un viitor care se anunța a fi stralucitor. Botoșaneanul Sebastian Cojocariu este doar unul dintre tinerii acestei țari care ne dau speranțe ca Romania este mai mult decat ce vedem zilnic in arena publica.

- Ingrijirea tenului este esențiala pentru a-ți menține tinerețe și naturalețea fara a apela la operații estetice. Celebra Victoria Beckham, dezvaluie secretul minune pe care il știe de la mama sa, și de care nu s-a lipsit niciodata!

- Catalin Botezatu, mereu admirat pentru modul in care iși ingrijește aspectul fizic și pentru aparițiile sale publice impecabile, dezvaluie secretele din spatele imaginii sale, pentru a avea un ten intinerit și un look ireproșabil. Designerul a vorbit despre persoanele care l-au inspirat, inca din copilarie,…

- Andreea Balan are o cariera muzicala de succes și o familie așa cum și-a dorit. Deși mulți o critica pentru felul in care acționeaza in anumite momente, artista nu se da inapoi de la nimic și face intotdeauna ce iși propune. Vedeta a dezvaluit și cum reușește acest lucru. „Unii ma vad prea agitata,…

- Bianca Rus a dezvaluit cand va avea loc divorțul de Antonio, barbatul cu care a fost casatorita pentru o scurta perioada de timp. "Nici macar nu a inceput divortul. E prin august. Eu sunt doar despartita", a declarat Bianca Rus, potrivit spynews.ro. Vedeta a explicat ca deocamdata nu-și mai dorește…