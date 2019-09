Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul cantareț canadian Justin Bieber condamna faptul ca a devenit celebru inca din copilarie, considerand ca aceasta este cauza pentru care a fost "lipsit de respect cu femeile" și a folosit "abuziv droguri" in adolescența, potrivit MEDIAFAX.Interpretul piesei "Sorry" a devenit celebru…

- Celebrul cantaret canadian Justin Bieber condamna faptul ca a devenit celebru inca din copilarie, considerand ca aceasta este cauza pentru care a fost "lipsit de respect cu femeile" si a folosit "abuziv droguri" in adolescenta, potrivit mediafax.ro.

- Mexicanul Joaquin "El Chapo" Guzman, considerat cel mai periculos traficant de droguri din lume si-a aflat, astazi, sentinta in cazul procesului in care este acuzat de trafic de droguri si conspiratii in vederea comiterii mai multor crime.

- LANSAREA CAMPANIEI „NOI VA INFORMAM, VOI DECIDEȚI!” In perioada iulie 2019 – iulie 2020, Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea in parteneriat cu Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea, Centrul Regional Impotriva Traficului de Persoane Galați și Inspectoratului Județean de…

- Zeci de infractiuni de consum si trafic de droguri au fost depistate de politisti pe parcursul desfasurarii festivalului Neversea, eveniment muzical ce a avut loc in perioada 4-7 iulie pe plaja Modern din Constanta. „Pe parcursul celor patru zile de festival, politistii de combatere a criminalitatii…

Comunitatea Mamicilor Mai Tari Ca Google, impreuna cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timiș și Fabrica de Haz...