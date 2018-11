Stiri pe aceeasi tema

- Hailey Baldwin pare sa confirme ca ea și Justin Bieber sunt casatoriți dupa ce și-a schimbat numele de pe Instagram in Hailey Bieber. Și celebrul cantareț canadian a facut un gest pe care fanii și presa l-au interpretat drept o confirmare a casatoriei, scrie BBC News Justin a distribuit o fotografie…

- Hailey Baldwin a facut o gafa de proporții! Soția lui Justin Bieber a urmarit din greșeala un cont facut de fani al nimeni alteia decat Selena Gomez, femeia cu care soțul ei are un trecut mult controversat in presa de peste Ocean.

- Secretul frumusetii este machiajul natural! O spune chiar sotia lui Justin Bieber care se fardeaza in doar 5 minute. Hailey Baldwin foloseste produse si saruri naturale si este specialista in realizarea unui machiaj aproape invizibil.

- O fi acum viața roz și frumoasa, dar pentru Justin Bieber, casatoria secreta cu Hailey Baldwin l-ar putea costa scump: la propriu. Deși majoritatea bogatașilor obișnuiesc sa faca nunta doar cu contract prenupțial, iata ca acest lucru nu s-a intamplat și in cazul celor doi.

- Zvonurile s-au dovedit a fi reale! Actorul american Alec Baldwin a confirmat casatoria dintre modelul Hailey Baldwin, nepoata sa, și cantarețul canadian Justin Bieber. Speculațiile privind casatoria acestora au aparut saptamana trecuta, dupa ce Justin Bieber și Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen…

- Lumea s-a grabit sa-i numeasca domnul și doamna Bieber. Asta dupa ce a umblat vorba prin tabloidele americane ca cei doi logodnici s-ar fi casatorit la Starea Civila din New York, in ziua de 13 septembrie. Bieber și Hailey pe 14 septembrie Zvonurile nu sunt chiar nefondate, caci Justin Bieber și Hailey…

- Justin Bieber s-a casatorit cu fiica actorului Stephen Baldwin. Este vorba pentru moment, doar de cununia civila. Cei doi erau impreuna de numai o luna in momentul in care celebrul artist a facut cerea in casatorie in timpul unei vacante romantice in Bahamas . Se pare ca ar urma in curand și ceremonia…

- Storm, soția lui Ronan Keating, liderul trupei Boyzone, a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost injunghiata in fața cu o furculița. Cantarețul in varsta de 41 de ani și-a petrecut primele ore ale dimineții la un centru medical din Singapore, alaturi de soția sa, Storm, care a avut nevoie de ingrijiri…