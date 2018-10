Stiri pe aceeasi tema

- Data de 28 Septembrie 2018 ramane in istorie drept ziua in care s-a lansat super piesa “Taki Taki”, care ii are in prim plan pe artistii DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna si Cardi B. Cu o energie aproape infectioasa, piesa “Taki Taki” duce mai departe sirul de hit-uri internationale lansate de DJ Snake,…

- Ce este Sindromul Burnout, de care au marturisit ca sufera multe vedete de la noi – Andreea Balan , Amalia Nastase și, mai nou, Constantin Dița (Giani din serialul “ Las Fierbinți”) -, dar și de peste hotare: Rihanna, Beyonce, Angelina Jolie, Brad Pitt, Selena Gomez, Justin Bieber, Mariah Carey, Kirsten…

- Selena Gomez este perfect impEcatE, dupE despEr:irea de Justin Bieber... sau nu prea. Cel pu:in asta sus:in surse apropiate vedetei, care au fEcut dezvEluiri picante legate de complicata rela:ie pe care cele douE staruri pop o au.

- Vedeta de reality show și creatoarea unei companii de cosmetice, Kylie Jenner, este pe prima poziție în topul celor mai bine platite celebritati de pe platforma de socializare Instagram, aceasta câstigând câte 1 milion de dolari pentru fiecare mesaj sponsorizat, conform…

- Numele Hailey Baldwin este, zilele acestea, pe buzele tuturor. Și asta pentru simplul fapt ca modelul de doar 21 de ani a fost ceruta in casatorie de Justin Bieber, spre surpriza tuturor. Justin Bieber și Hailey Baldwin Din punct de vedere financiar, e drept sa presupui ca ea a tras lozul cel mare.…