Justin Bieber a facut nunta. Iata ce invitati celebri a avut! Justin Bieber si Hailey Baldwin au devenit oficial sot si sotie in toamna anului trecut, insa cununia religioasa si nunta au avut loc abia acum, in Carolina de Sud. In ziua cea mare, cei doi au fost inconjurati de familie si oameni dragi, iar printre invitati s-au numarat, asa cum era de asteptat, si vedete. View this post on Instagram Friday night lights : @jpgriceoz A post shared by Montage Palmetto Bluff (@montagepalmettobluff) on Sep 27, 2019 at 1:03pm PDT Nunta a avut loc in seara de 30 septembrie, la apus, iar la ceremonie…