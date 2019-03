Jussie Smollett, ARESTAT. 16 capete de acuzare

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul de televiziune Jussie Smollett, arestat luna trecuta dupa ce a fost acuzat ca a mintit in legatura cu un atac comis asupra sa, a fost din nou inculpat pentru 16 capete de acuzare referitoare la declaratii false date la politie in legatura cu o presupusa agresiune comisa de doi barbati, care…

- Actorul american Jussie Smolett a fost inculpat, vineri, de instanta din Chicago dupa ce a fost acuzat ca a simulat in ianuarie un atac rasist si homofob pentru a castiga imagine si a promova in cariera, potrivit mass-media americane, citate de AFP.

- ''Judecatorul si avocatul in dosarul Paul Manafort au spus clar lumii intregi ca nu a existat o coluziune cu Rusia'', a scris Trump pe Twitter, inainte de a critica din nou ceea ce considera a fi ''vanatoarea de vrajitoare'' pornita impotriva lui. ''Chiar imi pare rau pentru Paul. A trecut printr-o…

- ''Judecatorul si avocatul in dosarul Paul Manafort au spus clar lumii intregi ca nu a existat o coluziune cu Rusia'', a scris Trump pe Twitter, inainte de a critica din nou ceea ce considera a fi ''vanatoarea de vrajitoare'' pornita impotriva lui. ''Chiar imi pare rau pentru Paul. A trecut…

- Inculparea de catre procurorul special Robert Mueller a lui Roger Stone, un vechi colaborator al lui Donald Trump, in ancheta referitoare la Rusia, nu are nicio legatura cu presedintele american sau cu Casa Alba,...

- Roger Stone, un vechi apropiat si fost consilier in campanie al presedintelui american Donald Trump, a fost arestat vineri in Florida, in baza a sapte capete de acuzare, a anuntat biroul procurorului special Robert Mueller, relateaza The Associated Press.Stone este vizat de un capat de…

- Consultantul politic Roger Stone, un aliat important al președintelui SUA, Donald Trump, se confrunta cu șapte capete de acuzare in cadrul anchetei privind alegerile prezidențiale din 2016, informeaza postul BBC News preluat de mediafax. Stone a fost pus in mod formal sub acuzare la cererea…

- Carlos Ghosn, fostul președinte al companiei Nissan Motor, a fost pus sub acuzare luni de procurorii din Tokyo pentru nereguli financiare și ar putea fi arestat din nou in baza unor acuzații noi, relateaza BBC, conform agerpres.ro.Acesta a fost pus sub acuzare pentru realizarea de declarații…