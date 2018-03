Stiri pe aceeasi tema

- Trenul numarul 1741 operat de CFR calatori care a plecat de la Bucuresti vineri, 16 martie la ora 18:45 si trebuia sa ajunga la Satu Mare la ora 10.10 a intampinat probleme la prima oprire, calatorii asteptand sa fie inlocuita locomotiva aproape 2 ore. Locomotiva a fost inlocuita, iar peste…

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Peste 130 de cadre didactice au participat la formarile organizate anul acesta Dupa ce a organizat mai multe sesiuni de formare pentru facilitatorii educaționali din 4 județe, programul de educație cinematografica CinEd Romania intra in urmatoarea etapa. In luna martie vor avea loc 20 de proiecții dedicate…

- Kaufland va subvenționa incarcarea mașinilor electrice la Cluj Facilitatea de incarcare gratuita a automobilelor electrice va fi posibila in hipermarketurile Kaufland din cartierul Maraști din Cluj-Napoca și din Turda. Compania Kaufland România va suporta toate costurile de alimentare ale…

- Aproximativ 200 de elevi s-au intrecut, la finele saptamanii trecute, in cadrul celei de-a doua editii a concursului centrelor de excelenta Info(1) Cup. Competitia a fost organizata de Centrul Județean de Excelența Prahova, in parteneriat cu centrele de profil din Olt, Neamț, Salaj, Satu Mare, Iasi,…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Clasamentul celor mai performante orașe din Romania a fost realizat pe baza a trei indicatori, printre care se numara și modul in care orașele reședința de județ au facut investiții cu fondurile europene. Municipiul Vaslui, cu 410 euro atrași pe cap de locuitor, in perioada 2007 – 2016, se afla in fața…

- Lanțul romanesc de restaurante specializat in vanzari de salate, Salad Box, și-a lansat propria platforma de livrari, acoperind la acest moment șase orașe și doua sectoare din municipiul București. Printre orașele in care este prezent restaurantul este și Satu Mare. Pe langa municipiul nostru Salad…

- 100 de tineri basarabeni aflati la studii in Romania vor face stagii de pregatire timp de trei luni de zile la Parlamentul de la Bucuresti. La evenimentul de lansare a proiectului de internship au fost prezenti o buna parte dintre cei 100 de senatori si deputati care vor primi stagiari.„Ma bucura si…

- Emisiunea de marci postale "Coloana Infinitului, omagiu eroilor neamului" poate fi achizitionata, incepand de luni, din magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si de la magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat…

- Un numar de 8.646 de carti pentru copii si adolescenti in limba franceza vor fi distribuite in 54 de scoli si licee din 13 orase si comune, intre 19 si 27 februarie, de catre membrii Asociatiei pentru Distributia Internationala de Carti, Lucrari si Reviste Francofone (Association pour la Diffusion…

- Centrul Militar Județean Satu Mare ofera informații și intocmește dosare de candidat pentru: I. Instituțiile militare de invațamant pentru formarea ofițerilor – filiera directa Ministerul Apararii Naționale scoate la concurs un numar de 1008 locuri, astfel: a) Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu”…

- In ultimul trimestru din 2017 existau, in 10 mari orase ale tarii (si imprejurimi), 1.500 de ansambluri rezidentiale in constructie sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizatia recent obtinuta sau aflate in faza de obtinere a planului urbanistic zonal).Analiza imobiliare.ro…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- Asociația Culturala Macondo deschide sesiunile de formare destinate invațatorilor și profesorilor din ciclul primar, in cadrul programului de educație cinematografica CinEd Peste 300 de invațatori au participat la activitațile programului in primii 2 ani de activitate Cel de-al treilea an CinEd in Romania…

- Techcelerator, un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor locale hi-tech, cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, are in plan sa acorde la debutul programului finantari de 25.000 de euro unui numar de 15-20 de companii la inceput de drum, in schimbul unui pachet de 6% din actiuni.…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Marsul se apropie de final "Marsul sperantei" incepe a zecea zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga vineri la…

- Pașim in anul Centenarului Marii Uniri cu prima emisiune filatelica dedicata unui oraș din Romania. Braila, orașul cu una dintre cele mai timpurii atestari documentare, este al treilea oraș ca vechime al țarii, dupa Campulung și Curtea de Argeș. Scriitorul Panait Istrati spunea despre Braila ca, in…

- Cluj - Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Omagiu mormantul lui Badea Cartan "Marsul sperantei" incepe a noua zi. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor justitiei, si-a propus sa ajunga joi…

- Compania British American Tobacco (BAT) Romania a anunțat, miercuri, extinderea rețelei de distribuție glo™, cel mai nou produs al companiei care incalzește, nu arde tutunul, pe piețele din șapte mari orașe: București, Constanța, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, informeaza...

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Cluj-Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Unde au ajuns protestatarii si cum a decurs prima zi "Marsul Sperantei" a incheiat cu succes prima etapa. Grupul de persoane care merge, pe jos, de la Cluj la Bucuresti, pentru a participa la protestul din 20 ianuarie impotriva modificarilor legilor Justitiei,…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Clujenii și-au propus sa parcurga 40 de kilometri pe zi pe traseul Cluj-Târgul Mureș, Sighișoara, Brașov, Sinaia, Ploiești, București. Ei au alaturi un echipaj de sprijin care circula cu mașina pentru a le transporta bagajele și mâncare și care sa gaseasca locații unde sa doarma…

- Mai mulți clujeni au pornit pe jos, miercuri, in șir indian, spre București pentru mega-protestul #rezist din 20 ianuarie, in fața Guvernului, fața de modificarile la Legile justitiei. Din grup fac parte și patru orbi, dar și un cetațean francez. Ei iși propun sa parcurga peste 40 de kilometri pe zi…

- NEWS ALERT De la Cluj la Bucuresti. PE JOS pentru Justitie VIDEO Un grup de patru persoane au plecat miercuri, 10 ianuarie 2018, pe jos, din Cluj-Napoca spre Bucuresti, intr-un mars de 11 zile, ca participe la protestul din 20 ianuarie 2018 privind modificarile aduse legilor justitiei. Ar urma sa parcurga…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Dupa excelenta primire din partea publicului la prima ediție SoundArt de la București, cei de la Stoned Jesus vor fi prezenți, in 2018, la prima ediție SoundArt Timișoara, ediție ce se va desfașura intre 10 și 12 mai 2018. Daca anul acesta, cei de la Stoned Jesus au cantat in intregime albumul…

- vesti bune pentru cei care vor calatori cu trenul in aceasta perioada. CFR Calatori informeaza ca in zilele cu trafic crescut din perioada 22 decembrie 2017 - 3 ianuarie 2018, pentru adaptarea capacitatii de transport la solicitarile publicului cu prilejul sarbatorilor de iarna, trenurile care circula…

- Aproape 1.500 de spectatori s-au bucurat de colindele și cantecele de sarbatori interpretate de Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin” condus de Anna Ungureanu, la cele doua concerte extraordinare de Craciun susținute la Ateneul Roman pe 18 și 19 decembrie. Pentru al 54-lea an consecutiv,…

- Astazi, judecatorii si procurorii constanteni nu vor mai protesta in fata Palatului de Justitie Constanta.Amintim ca saptamana aceasta, magistratii au protestat tacit pe treptele din fata Palatul de Justitie din Constanta fata de modificarile aduse la legile justitiei. Proteste ale judecatorilor si…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- 'In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati, au restrictiile si interdictiile si incompatibilitatile pe care le prevedere Constitutia, pe de o parte, pe care le prevad legile speciale, pe de alta parte. Fiecare…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Sase noi magazine au fost deschise recent - patru sunt situate in Capitala, pe Calea Mosilor, Blvd. Iuliu Maniu, Sos. Pantelimon si respectiv Calea Rahovei, iar doua in Cluj-Napoca, pe strada Dambovitei si respectiv strada Mehedinti. De asemenea, tot in luna decembrie au mai fost deschise alte patru…