- Barbatul din Brasov arestat dupa ce si-a ucis sotia si cei doi copii a tinut un jurnal detaliat, in care a scris atat inainte, cat si dupa oribila crima. Jurnalul este acum proba in dosar, iar anchetatorii au astfel indicii ca si-ar fi premediat actiunile, scrie digi24.ro.

- Pasagerul unei mașini a fost amenințat cu pistolul in trafic și a sunat imediat la 112, reclamand ca un conducator auto l-ar fi amenintat cu o arma, in urma unor sicanari in traficul din Capitala. Un echipaj al Sectiei 6 Politie si un echipaj al Brigazii Rutiere au identificat in trafic masinile in…

- Comportamentul ciudat al lui Florin Mircea Buliga poate deveni caz de studiu in psihiatrie. Potrivit psihologului Ana Maria Rusizan, este posibil ca barbatul sa fi suferit o criza psihotica, pe fondul unor frustari sau al unei depresii, dar si pe fondul consumului de droguri.

- Omul de afaceri din Brasov care si-a omorat luni noaptea sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, se drogase. Raportul toxicologic arata ca avea in sange urme de stupefiante. Ramane de stabilit in ce masura i-au tulburat mintile barbatului bantuit de deliruri mistice si crize suicidale.

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Surse apropiate anchetei au declarat pentru jurnalistii „Adevarul" ca barbatul ar fi fost recent de doua ori la Manastirea Sinca Veche, o data chiar cu o zi in urma. Ucigasul ar fi marturisit ca ultima data cand a fost la manastire ar fi avut o revelatie religioasa, in urma careia ar fi inteles ca trebuie…

- Pana pe 28 martie, Centrul Cultural Reduta gazduieste a șasea ediție a Festivalului National de Teatru pentru Liceeni „Amprente”, eveniment care a reunit la Brasov cele mai bune 9 trupe de teatru de liceeni din Bucuresti, Bacau, Constanta, Pitesti, Piatra Neamt si Botoșani. Juriul este format,…

- Peste 1.500 de cazuri de gripa au fost confirmate in sezonul rece 2017 – 2018, 465 fiind in Bucuresti. Din numarul total al deceselor, respectiv 109, cate 12 au fost in Capitala si in judetul Iasi, potrivit datelor furnizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- IPS Calinic despre nunta fostului principe Nicolae cu Alina Maria Binder. Arhiepiscopul de Argeș și Muscel spune ca l-a sfatuit pe nepotul Regelui Mihai sa se cunune religios la Catedrala din Curtea de Argeș. Nicolae a luat in calcul mai multe orașe istorice ale țarii, printre care și Curtea de Argeș,…

- Persoanele care vor sa se angajeze au la dispoziție peste 6.000 de poziții pe care multinaționalele le scot la concurs, atat pentru tineri fara experiența, cat și pentru specialiști cu vechime. Târgul de carieră Angajatori de Top, care se va defășura vineri și sâmbătă…

- Locomotiva a fost inlocuita, iar peste 25 de kilometri, aceasta s-a defectat din nou, defectiunea fiind sesizata in statia de la Floresti-Prahova. O parte din calatori au fost transferati in alt tren, cei care mergeau la Brasov, iar restul de calatori asteapta o rezolvare la ora transmiterii stirii.…

- HCM Ramnicu Valcea este ultima echipa calificata la turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o in deplasare pe ASC Corona 2010 Brasov, cu scorul de 31-27 (17-12), joi, in sferturile de finala ale competitiei. HCM a dominat prima repriza si a intrat la pauza cu un avans…

- Trenul numarul 1741 operat de CFR calatori care a plecat de la Bucuresti vineri, 16 martie la ora 18:45 si trebuia sa ajunga la Satu Mare la ora 10.10 a intampinat probleme la prima oprire, calatorii asteptand sa fie inlocuita locomotiva aproape 2 ore. Locomotiva a fost inlocuita, iar peste…

- Doingbusiness.ro impreuna cu Asociatia Firmelor Bihorene organizeaza joi, 22 martie 2018, la Oradea, primul eveniment din acest an al seriei de conferinte regionale Business (r)Evolution - Digitalizarea - Trend sau Tsunami? Evenimentul de la Oradea se va desfasura la Hotel Ramada, incepand…

- Aproape 24.500 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad, Timis si Sibiu, in timp ce in Suceava, Bacau si Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Dintre…

- Dupa ce a cantat pe cele mai mari scene ale lumii, soprana Teodora Gheorghiu se pregatește pentru primul ei turneu de recitaluri in Romania. Turneul se va desfașura in perioada 16-29 martie 2018 in șase orașe din țara. Celebra soprana va ajunge la Alba Iulia pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor…

- Apel Matinal - Invitat: vicepremierul si ministru al mediului Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu Foto: Arhiva România este avertizata de Comisia Europeana ca are doar doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Oficialii de la Bruxelles au dat practic un ultimatum tarii…

- Conform INSP, este vorba despre o tanara de 17 de ani, din judetul Covasna, "confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal". Numarul total de decese a ajuns la 88. Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in Bucuresti, Brasov,…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Badulescu,…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Kaufland va subvenționa incarcarea mașinilor electrice la Cluj Facilitatea de incarcare gratuita a automobilelor electrice va fi posibila in hipermarketurile Kaufland din cartierul Maraști din Cluj-Napoca și din Turda. Compania Kaufland România va suporta toate costurile de alimentare ale…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 82. Mesajul transmis de ministrul Sanatatii Alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 82. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca specialistii sustin ca nu exista o epidemie de gripa, Romania aflandu-se…

- Aproape 90 de perchezitii sunt facute astazi, marti, 06 martie 2018, in Bucuresti si in 23 de judete, printre care si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu piese auto, potrivit news.ro. Din mai 2015-pana in prezent, reprezentantii legali ai unei societati comerciale ar…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut comparativ statisticilor efectuate de BestJobs. Cele mai multe oferte sunt pentru ospatari (126 anunțuri), bucatari (118 anunțuri), barmani/barista (110 anunțuri), patiseri/cofetari…

- Bogdan Socol s-a nascut pe 10 august 1980 la Brasov. A absolvit Scoala Superioara de Jurnalistica din Bucuresti, in 2003. Lucreaza in presa din anul 2000, cand si-a inceput cariera la redactia sport a TVR. De atunci, a mai trecut pe la Realitatea TV, TV Sport, National TV si GSP TV si a colaborat,…

- In perioada 26.02.2018, ora 05:00 – 26.02.2018, ora 12:00, la nivel național, drumarii au acționat astfel: - DRDP CONSTANȚA: cu 113 autoutilaje și s-au raspandit 71,9 tone material antiderapant - DRDP BUCUREȘTI: cu 269 autoutilaje și s-au raspandit 349,2 tone material antiderapant; - DRDP CRAIOVA:…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii…

- "RENASTEREA ROMANIEI" IN PICTURA Renasterea nationala si culturala a Romaniei reprezinta un moment cu o mare incarcatura istorica, ducand la concretizarea ideii unitatii nationale. Cu ocazia celei de-a 170-a aniversari a Revolutiei de la 1848, Romfilatelia introduce in circulatie…

- Placerea lecturii in limba franceza se invata si se cultiva de la varstele cele mai fragede. Membrii Asociatiei pentru Distributia Internationala de Carti, Lucrari si Reviste Francofone (Association pour la Diffusion Internationale Francophone de Livres, Ouvrages et Revues - ADIFLOR) se vor afla din…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Aplicația Uber va arata in avans prețul exact al curselor, fara matematica și fara surprize la final, a anunțat marți compania. ”Tariful afișat in aplicație va include distanța pana la destinație, timpul estimat pe baza valorilor istorice de trafic, tariful dinamic, atunci cand e cazul, și eventuale…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a inregistrat al 22-lea deces provocat de gripa, la o femeie in varsta de 65 de ani, din Calarași. Femeia avea confirmat virusul gripal tip B, nu era vaccinata și avea condiții medicale preexistente. Vineri, ministrul Sanatatii,…

- Politistii din Buzau au indisponibilizat peste 82.000 kilograme de produse contrafacute, in urma a 30 de percheziții efectuate in județele Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dolj, Brasov, Iasi, Cluj, Timis si in Bucuresti. 3 persoane au fost aduse la audieri La data de 31 ianuarie a.c., politisti…

- Asociația Culturala Macondo deschide sesiunile de formare destinate invațatorilor și profesorilor din ciclul primar, in cadrul programului de educație cinematografica CinEd Peste 300 de invațatori au participat la activitațile programului in primii 2 ani de activitate Cel de-al treilea an CinEd in Romania…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00, transmite News.ro . Potrivit…

- Clujul, in topul județelor care ofera locuri de munca in domeniul financiar Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent…

- In perioada 22.01.2018, in intervalul ora 13:00 ndash; 18:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 108 autoutilaje si s au raspandit 343,4 tone material antiderapant; DRDP BUCURESTI: cu 68 autoutilaje si s au raspandit 231,6 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele. …

- In perioada 19 - 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde”, la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Conform unei harti realizate de Institutul National de Statistica, dupa datele colectate pe parcursul anului 2017, judetul Caras-Severin se afla in clasament cu un venit de 1.877 lei net/luna. Astfel, conform acestui grafic, in Capitala se castiga cel mai bine, angajatii avand, in medie,…

- Prezent la "Sinteza zilei" de la Antena 3 el a spus ca Executivul are in vedere acest traseu de autostrada, apoi un drum rapid de la Suceava la Vrancea si o autostrada "despre care se vorbeste mai putin", care sa lege Bucuresti de Craiova, Turnu Severin sI apoi Timisoara. Este pentru prima oara cand…