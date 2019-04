Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Apostol a explicat in „Jurnalul de economie” cum sa ne ferim de frauda bancara Tipologii de frauda Carduri Bancare : Skimming și Phishing Online banking: Malware Social engineering:...

- Daniel Apostol a explicat la „Jurnalul de Economie” cum sa ne invațam copiii sa iși gestioneze singuri banii. Educația financiara depinde, in primul rand, de ce invațam acasa. Caracterul...

- Buna ziua. Suntem din nou la Jurnalul de Economie. Sunt Daniel Apostol si azi am 5 sfaturi utile pentru o viața financiara mai buna. „Nu imi ajung banii de la un salariu la altul", „Nu am bani de...

- Daniel Apostol explica in rubrica „Jurnalul de Economie” daca pentru un antreprenor care dorește expansiunea afacerii este mai bine sa aleaga un credit bancar sau este mai bine sa intre pe piața de...

- Daniel Apostol a explicat, duminica, la Jurnalul de economie, despre cum putem investi bani in mecanisme care ne pot aduce beneficii. A spune ca nu ai bani de investiții este greșit, susține Daniel...

- Ministrul agriculturii, Petre Daea, a stabilit pentru anul 2019 termene stricte pentru plata subvențiilor din agricultura, astfel: ● intre 1 martie – 15 mai 2019 se vor depune/primi cererile unice de plata, fara penalitați; ● intre 1 iunie – 1 iulie 2019 se va efectua controlul administrativ, inclusiv…

- La o privire simpla de jur imprejurul nostru observam cu ușurința ca traim in doua Romanii in același timp. De o parte avem o țara urbana, dinamica, integrata in Uniunea Europeana. De cealalta...

- Multa vreme, am considerat inundațiile catastrofale care ne-au lovit țara drept manifestari ale hazardului natural sau chiar ale unor blesteme stravechi. Dupa anul 2000, aproape an de an ploile au rabufnit cu...