- Daniel Apostol a oferit in rubrica „Jurnalul de economie” cateva variante de economisire a banilor: De ce economisim? - Rezerve pentru situatii de urgenta - Ne dorim lucruri pe care nu le putem...

- Daniel Apostol a analizat situația eficienței energetice din Romania. In sezonul rece, preturile galopeaza pe piata de energie electrica. In euro, avem un pret mediu pe toate intervalele orare...

- Scopul Declarației Unice este de a raporta situația finala a veniturilor pentru anul precedent, in acest caz 2018, cand contribuabilul cunoaște deja veniturile realizate, avand termenul de plata a...

- Daniel Apostol a explicat in „Jurnalul de economie” cum sa ne ferim de frauda bancara Tipologii de frauda Carduri Bancare : Skimming și Phishing Online banking: Malware Social engineering:...

- Buna ziua. Suntem din nou la Jurnalul de Economie. Sunt Daniel Apostol si azi am 5 sfaturi utile pentru o viața financiara mai buna. „Nu imi ajung banii de la un salariu la altul", „Nu am bani de...

- La o privire simpla de jur imprejurul nostru observam cu ușurința ca traim in doua Romanii in același timp. De o parte avem o țara urbana, dinamica, integrata in Uniunea Europeana. De cealalta...

- In opinia specialistilor din domeniul financiar si economic din Iasi, senatorul ALDE Daniel Zamfir, de profesie inginer, cel care a declarat ca BNR manipuleaza ROBOR-ul, este doar un „vanzator de fluturi". Mai multi profesori universitari din cadrul Departamentului Finante, Moneda si Administratie Publica"…

- Riscul de curs valutar depinde de moneda de referința a portofoliului investițional. In cazul in care moneda locala in care sunt efectuate investițiile (acțiuni, obligațiuni) este diferita de cea in care...