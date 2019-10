Stiri pe aceeasi tema

- 'In ultima perioada am adoptat o serie de reglementari in domeniul energiei electrice si a gazelor naturale care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport, distributie, atat pentru gaze naturale cat si pentru energie electrica, dar si pentru cresterea capacitatii de inmagazinarii a gazelor…

- Daniel Apostol a explicat la Jurnalul de economie cum sa va calculati noul venit odata cu marirea punctului de pensie. Incepand cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie creste de la 1.100 de lei la 1.265...

- Sambata, 17 august. Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului (CMN) au susținut o noua ediție a campaniei „Sanatate pentru Sate”. De data aceasta, ei au venit in sprijinul localnicilor din comuna Cornetu. Datorita voluntarilor CMN, experții in diabet și nutriție, cardiologie, medicina interna,…

- Conducerea ANRE Autoritațile romane trebuie sa modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale sau sa trimita Comisiei Europene proiectele noilor propuneri legislative pana la 26 septembrie, cel tarziu. Cutuma este ca treaba sa fie gata cu trei zile inainte. In caz contrar, unul din dosarele…

- Polonia si Ucraina ar trebui sa investeasca in extinderea infrastructurii de transport a gazelor naturale ce le conecteaza pentru a proteja Kievul de potentialele intreruperi de livrari din partea Rusiei,...

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Cum ne alegem agentia de turism potrivita? Cum ne ferim de "tepe", de fraude, de reclama inselatoare, de ratarea vacantei mult-asteptate? Am cautat pentru dumneavoastra cateva idei care sa va ajute sa...

- Delgaz Grid a finalizat o parte a unei lucrari de investitii din localitatea Petresti, jud. Alba, ce a constat in inlocuirea conductelor si bransamentelor gaze naturale pe o lungime de circa 1,3 kilometri. Pentru cuplarea noilor conducte si bransamente la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid…