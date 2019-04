Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Apostol a oferit in rubrica „Jurnalul de economie” cateva variante de economisire a banilor: De ce economisim? - Rezerve pentru situatii de urgenta - Ne dorim lucruri pe care nu le putem...

- Daniel Apostol a analizat situația eficienței energetice din Romania. In sezonul rece, preturile galopeaza pe piata de energie electrica. In euro, avem un pret mediu pe toate intervalele orare...

- Daniel Apostol a explicat in „Jurnalul de economie” cum sa ne ferim de frauda bancara Tipologii de frauda Carduri Bancare : Skimming și Phishing Online banking: Malware Social engineering:...

- Daniel Apostol a explicat la „Jurnalul de Economie” cum sa ne invațam copiii sa iși gestioneze singuri banii. Educația financiara depinde, in primul rand, de ce invațam acasa. Caracterul...

- Daniel Apostol explica in rubrica „Jurnalul de Economie” daca pentru un antreprenor care dorește expansiunea afacerii este mai bine sa aleaga un credit bancar sau este mai bine sa intre pe piața de...

- Daniel Apostol a explicat, duminica, la Jurnalul de economie, despre cum putem investi bani in mecanisme care ne pot aduce beneficii. A spune ca nu ai bani de investiții este greșit, susține Daniel...

- Societațile de asigurare autorizate și reglementate de ASF au subscris, in anul 2018, prime brute in valoare de aproximativ 10,14 miliarde lei, in creștere cu 4,5% fața de valoarea inregistrata in anul precedent. Anul 2018 a fost caracterizat de o imbunatațire a indicatorilor de solvabilitate. La sfarșitul…

- Vom incerca, in Jurnalul de astazi, sa explicam ce poate sa faca o companie atunci cand are nevoie de capital pentru dezvoltarea activitatii. Nevoia de capital este de multe ori o necesitate care, daca nu...