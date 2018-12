Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de tranzactionare de luni a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a deschis pe plus, iar la 90 de minute de la inaugurare indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, crestea cu 0,74%, pana la 8.729,42 puncte informeaza Agerpres. Valoarea totala a schimburilor realizate…

- In ultimul secol, economia globala, dar și cea locala s-au aflat, statistic vorbind, peste 80% din timp in perioade de expansiune. Cum aș putea beneficia de creșterea economica? Investind in acțiunile acelor co...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat au semnat un parteneriat de colaborare pentru promovarea unor initiative legislative de dezvoltare a mediului de afaceri din Romania, precum si seminarii...

- Investitiile facute acum 20 de ani pe piata de capital de la Bucuresti au fost mai profitabile decat un depozit bancar facut in aceeasi perioada si decat cele la alte burse internationale, arata calculele lui Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), prezentate sambata.

- O investitie lunara de 100 de lei in indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti in ultimii 20 de ani ar fi adus unui investitor in prezent 150.000 de lei in cont, a afirmat sambata directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase,...

- Nuclearelectrica a anuntat marti ca a prelungit cu inca patru luni mandatele provizorii ale directorului general, adjunct si financiar, incepand cu data de 6 noiembrie, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Indicele BET, referinta Bursei de la Bucuresti, a crescut cu 1,6% in septembrie, luna in care a realizat de altfel si cea mai mare crestere zilnica din luna iunie incoace (1,42%). La nivel european, indicele Euro STOXX 600 a scazut cu 0,26%, in timp ce bursa americana a avansat cu 0,41%,…

- Bursa de Valori București (BVB) a extins de luni numarul de companii incluse in indicii BET și BET-TR de la 13 la 15 de emitenți. In componența acestora au fost adaugate companiile Sphera Franchise Group și Purcari Wineries, scrie Mediafax.Este pentru prima data in istoria pieței locale de…