Jurnalul bursier. La ce ne uitam cand alegem investitia in obligatiuni?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 389,4 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 121 de luni, la un randament mediu de 5,11% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), relateaza Agerpres.Valoarea nominala…

- Ministerul de Finante a imprumutat astazi 389 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni in valoare totala de 400 milioane lei si a respins ofertele bancilor pentru o emisiune de certificate de trezorerie in valoare de 500 milioane lei, considerand nivelul randamentului oferit inacceptabil.

- Grup Sapte, companie care activeaza pe piata de merchandising (aranjarea produselor la punctul de vanzare pentru a fi cat mai vizibile cumparatorilor) va lansa vineri o emisiune de obligatiuni pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori.

- Ce inseamna riscul pentru un investitor? Posibilitatea de a pierde bani, adica investitiile efectuate, sa obtina randamente negative. Ce inseamna riscul pentru pietele financiare? Din perspectiva teoriei...

- Ministerul Finantelor Publice MFP a respins, luni, toate ofertele bancilor primite in cadrul licitatiei pentru o emisiune de obligatiuni de stat pe 48 de luni, prin care intentiona sa atraga 300 de milioane de lei, informeaza Agerpres.roBancile participante la licitatie au transmis oferte in valoare…

- In ultimul secol, economia globala, dar și cea locala s-au aflat, statistic vorbind, peste 80% din timp in perioade de expansiune. Cum aș putea beneficia de creșterea economica? Investind in acțiunile acelor co...

- „Activitatea din proiect s-a desfasurat in spatele cortinei, unde in cateva luni am completat Jurnalul proiectului de Reabilitare a Teatrului Vechi Mihai Eminescu din Oravița cu o documentatie de 2.5 m lungime; un bustean de stejar cu diametrul de 30 cm si 1.80 m inaltime; 902 mp hartie (6576…

- Ministerul de Finante a respins astazi toate ofertele primite de la banci intr-o licitatie de obligatiuni de stat cu cupon in valoare totala de 150 milioane euro, ca urmare a unui nivel neacceptabil al pretului ofertat.