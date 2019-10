JurnalTV: Donații pe bandă rulantă la Orhei La primaria Orhei donatiile curg garla, chiar daca deseori nu se cunoaste izvorul acestora. Cei mai multi bani vin partea a doua entitati, controlate de fostul primar Ilan Sor. Una este Asociatia obsteasca „Pentru Orhei”, care a finantat mai multe proiecte pe toata perioada campaniei electorale pentru parlamentarele din februarie. Unii consilieri municipali considera ca prin aceste donatii se vrea legalizarea banilor murdari. De cealalta parte, potrivit unor experti, Consiliul municipal Orhei ar putea deveni subiectul unor dosare penale, daca se va demonstra ca banii provin din surse dubioase,… Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol: unimedia.md

