- O inregistrare audio demonstreaza ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, ar fi fost torturat si decapitat in interiorul cladirii, a relatat miercuri cotidianul turc Yeni Safak, citat de site-ul 20minutes.fr.

- Autoritațile din Arabia Saudita pregatesc un document prin vor recunoaște ca jurnalistul Jamal Khashoggi a murit in timpul unui interogatoriu scapat de sub control care ar fi trebuit sa duca la rapirea acestuia din Turcia, susțin surse citate de postul american de televiziune CNN . Una dintre surse…

- Jurnalistul Jamal Khashoggi (59 de ani, foto), care a intrat pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul și nu a mai iesit, și-ar fi inregistrat propria moarte, potrivit mai multor publicații din strainatate. The Independent a publicat inca de vineri informații potrivit carora agenți ai…

- Irlandezul Conor McGregor și rusul Khabib Nurmagomedov se vor lupta pe 6 octombrie, in Las Vegas, in cea mai așteptata infruntare din istoria UFC. Vezi FOTO de la conferința de presa dinaintea infruntarii McGregor - Nurmagomedov! Conferința de presa prin care infruntarea a fost anunțata oficial a fost…

- Eurosport a anunțat in urma cu puțin timp pe pagina de Facebook faptul ca Ivonne Ghița, 50 de ani, s-a stins din viața dupa o lupta crancena cu boala. Ivonne era la Eurosport din 2004, vocea ei inconfundabila predominand sporturile artistice din programele olimpice, precum patinaj și gimnastica. "Am…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in timpul unor operatiuni ale armatei si politiei impotriva unor traficanti de droguri in favele si in suburbii din Rio de Janeiro, au anuntat armata si presa, potrivit AFP.Comandamentul militar insarcinat cu securitatea a contabilizat decesul a opt…