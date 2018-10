Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist japonez detinut timp de peste trei ani in Siria si eliberat in aceasta saptamana a descris anii de captivitate ca un "infern", relateaza France Presse, care mentioneaza ca Jumpei Yasuda a decolat spre Japonia unde este asteptat joi seara. "A fost un infern", a marturisit Jumpei…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe se deplaseaza joi in China pentru primul summit oficial bilateral din ultimii sapte ani, cei doi rivali asiatici incercand sa profite de pe urma unui dezghet in relatiile lor, pe fondul frictiunilor comerciale cu Washingtonul, transmite Reuters. China si-a intensificat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca il considera mort pe jurnalistul Jamal Khashoggi si ca raspunsul Statelor Unite fata de Arabia Saudita va fi, cel mai probabil, unul „foarte sever”, insa a mai mentionat ca inca vrea sa stie ce s-a intamplat cu exactitate, informeaza Reuters.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe va efectua o vizita in China in intervalul 25-27 octombrie, prima a unui sef al guvernului japonez in aceasta tara incepand din 2011, a comunicat vineri Beijingul, in contextul cresterii presiunilor comerciale ale Statelor Unite asupra celor doua tari, informeaza AFP…

- Boris Johnson, fost ministru britanic de Externe si un potential rival al Theresei May, le-a spus unor membri de rang inalt din Partidului Conservator ca ar amana procedura de Brexit cu cel putin sase luni in cazul in care ar ajunge premier, relateaza publicatia The Sun, citata de agentia Reuters.

- Younes Hamza (32 de ani) s-ar putea intoarce in campionatul romanesc. Potrivit declaratiilor oferite de Vivi Rachita, atacantul e dispus sa revina chiar la Petrolul, daca se pun bazele unui proiect fezabil.

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a vizitat luni orașul Mati pentru prima oara de la dezastrul natural. Tsipras s-a intalnit cu supraviețuitorii incendiului salbatic care a luat viețile a cel puțin 91 de persoane, dupa ce s-a confruntat cu critici aspre pentru felul in care guvernul s-a confruntat…