La 2 octombrie 2018, Jamal Khashoggi, care colabora la ziarul The Washington Post si locuia ca rezident in Statele Unite, a fost ucis si dezmembrat in consulatul tarii sale la Istanbul de catre un comando de agenti sauditi veniti de la Ryad.

"Imi asum in intregime responsabilitatea, pentru ca acest lucru s-a desfasurat in regimul meu", i-a declarat printul mostenitor unui jurnalist in decembrie 2018, potrivit unor citari reproduse intr-un documentar al programului Frontline al postului PBS, care urmeaza sa fie difuzat saptamana viitoare.