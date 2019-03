Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu este audiat joi, la Secția Speciala de Ancheta a magistraților in dosarul in care este cercetata Kovesi, dupa ce jurnalistul a vazut, in timpul unui interviu cu Sebastian Ghița, realizat in Serbia, o fotografie care ar demonstra relația apropiata dintre fosta șefa DNA și Ghița. Jurnalistul…

- Dosarul deschis de Adina Florea, de la Sectia de investigare a magistratilor, impotriva Laurei Codruta Kovesi ridica deja cateva semne de intrebare privind buna-credinta a anchetatorului. Si nu pot fi ignorate in contextul in care Kovesi a fost chemata la audieri tocmai in ziua in care autoritatile…

- Procurorul-sef al Sectiei pentru anchetarea magistratilor a respins, marți, si cea de-a doua cerere formulata de Laura Codruta Kovesi de recuzare a procurorului Adina Florea, cea care instrumenteaza dosarul in care fosta sefa a DNA are calitatea de suspect. Si prima cerere de recuzare a Adinei Florea…

- "Am fost citat ca martor, din fericire. Am fost citat joi. (...) Nu o sa mint pentru nimeni, niciodata", a declarat el, la sosire. Intrebat daca este audiat in calitate de "victima" a Laurei Codruta Kovesi, a replicat: "Nu sunt deloc o victima". Ghita a anuntat in 9 decembrie ca a facut o plangere penala…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a ajuns vineri dimineața la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in calitate de martor de procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție in dosarul fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi.„Am fost citat ca martor, din fericire. Ultima…

- Sebastian Ghita a anuntat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca urmeaza sa fie audiat de procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi.Patronul Romania TV nu a precizat cand si cum va fi audiat, avand…