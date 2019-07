Jurnalistul Dan Tănasă: Plângere penală pentru trădare națională împotriva premierului Dăncilă Jurnalistul Dan Tanasa a declarat in exclusivitate, pentru Atena 3, ca dorește sa depuna o plangere penala pentru tradare de țara impotriva premierului Dancila cu privire lascandalul Codului Administrativ. „Eu nu sunt membru al niciunui partid politic. Spun cu toata responsabilitatea, avand in vedere ca sunt un roman din Covasna, ca aceste modificari sunt un veritabil […] Articolul Jurnalistul Dan Tanasa: Plangere penala pentru tradare naționala impotriva premierului Dancila apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

