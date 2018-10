Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist turc care a protestat în timpul vizitei de stat a lui Recep Tayyip Erdogan în Germania de luna trecuta va fi deportat în Turcia în ianuarie, relateaza duminica dpa.

- Cetatenii Republicii Moldova vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de identitate, iar transportatorii de marfuri nu vor mai avea nevoie de autorizatie de tranzit din partea autoritatilor turce, a comunicat miercuri guvernul de la Chisinau. Cetatenii turci vor beneficia de acelasi tratament…

- Cancelarul Angela Merkel a declarat vineri ca Germania are nevoie de mai multe dovezi pentru a clasifica miscarea clericului stabilit in SUA, Fetullah Gulen, acuzat de Turcia pentru orchestrarea loviturii de stat esuate din 2016, drept organizatie "terorista", asa cum solicita Ankara, relateaza Reuters.…

- Ceremoniile dedicate inceperii vizitei de stat a presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, in Germania au inceput vineri dimineata cu onoruri militare, liderul de la Ankara fiind intampinat de presedintele german, Frank-Walter Steinmeier. Insa atmosfera a parut mai degraba incordata.

- Turcia, Rusia, Franta si Germania vor sa organizeze o intalnire la Istanbul privind situatia din Siria, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intorcandu-se de la New York, unde a participat la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale ONU, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea economica, dorinta Turciei…

