Jurnalistul Andrei Gheorghe găsit mort în baie O femeie care avea grija de locuința jurnalistului Andrei Gheorghe din Voluntari, langa București, a facut luni seara o descoperire macabra. In jurul orei 22, femeia l-a gasit pe jurnalist fara suflare, in baie. Politistii IPJ Ilfov au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Voluntari a fost gasita o … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

