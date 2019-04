Jurnalistul american Larry King a suferit un atac de cord Jurnalistul american Larry King, în vârsta de 85 de ani, a suferit un atac de cord, joia trecuta, dupa ce a intrat în stop cardiac, fiind internat la terapie intensiva, relateaza Mediafax citand site-ul TMZ.com.



Potrivit unor surse din anturajul sau, King avea probleme de respiratie în ultimele luni si era programat pentru o angiografie în ziua în care a suferit atacul de cord. Apropiatii acestuia au declarat pentru TMZ ca în timp ce era acasa pregatindu-se sa mearga la spital, a intrat în stop cardiac.



El a fost luat cu o ambulanța… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Clarke, vedeta din serialul Game of Thrones, a fost la un pas de moarte dupa ce a suferit doua anevrisme cerebrale și a fost operata pe creier de trei ori. Cunoscuta pentru rolul lui Daenerys Targaryen, actrița a oferit mai multe detalii despre anevrismul cerebral aproape fatal pe care l-a suferit…

- Fostul premier Mihai Tudose a suferit un infarct și a fost operat de urgența. De pe patul de spital, Tudose transmite ca se simte bine acum și spera ca in 2 zile sa revina ”inapoi la treaba”.Citește și: ULTIMA ORA - Mihai Tudose, transportat de URGENȚA la spital /UPDATE ”Sunt bine!…

- Gabriela Cristea este insarcinata in noua luni și, cel mai probabil din cauza contracțiilor, nu a mai putut sta in direct. Gabriela Cristea, anunt bomba despre relatia cu Tavi Clonda: "Nu mai facem nicio nunta!" Ce s-a intamplat "Sunt bine, stati linistiti. Nu m-am simtit confortabil.…

- Peste 4.800 de cazuri de dezinformare din Rusia au fost descoperite pana acum de echipa East StratCom, creata la nivelul UE pentru a identifica și demonta campaniile de dezinformare din Rusia, dar in același timp, știm ca media pro-Kremlin sunt foarte bine finanțate, a declarat joi intr-un interviu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri, 20 februarie, ca Rusia ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca "teritoriile unde se afla centrele de decizie", in cazul in care Statele Unite vor instala noile sisteme de armament in Europa. "Rusia nu intentioneaza sa desfasoare…

- Momente grele pentru Irina Loghin! Fiul indragitei artiste a suferit un accident in Austria, in urma cu o saptamana și a fost transportat de urgența la spital, acolo unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Fiul Irinei Loghin, Ciprian Cernea a suferit un grav accident la picior, in urma cu o…

- Prin declarațiile sale recente, ambasadorul Federației Ruse la Bucuresti, Valery Kuzmin, nu face altceva decat sa confirme ca Rusia este cea mai mare amenințare la adresa democrației, securitații și bunastarii Europei, susține liderul PMP, Eugen Tomac.Diplomatul rus este un simplu difuzor…

- Ultramaratonistul Tibi Useriu a fost scos din concurs, luni, de organizatorii competitiei extreme Yukon Arctic Ultra, dupa ce a suferit degeraturi la picioare, sportivul fiind transportat la cel mai apropiat spital cu un elicopter, transmite Mediafax. Organizatorii utramaratonului Yukon Arctic Ultra…