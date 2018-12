Jurnaliștii sirieni susţin că avioane israeliene au atacat ţinte din apropiere de Damasc, capitala Siriei Avioane militare israeliene au lansat marti rachete asupra unor tinte nespecificate din apropiere de Damasc, capitala Siriei, operatiune care a provocat ranirea a trei soldati sirieni, relateaza media de stat siriene, citand o sursa militara, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. "Apararea noastra antiaeriana a tras asupra rachetelor ostile lansate de avioane militare israeliene de deasupra teritoriului Libanului si a doborat cele mai multe dintre ele inainte de a lovi tintele", a precizat sursa militara citata. Un depozit de arme a fost lovit si trei soldati au fost raniti din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

