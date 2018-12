Jurnalistii RRA acuza: Managerii de la radio primesc salarii comparabile cu Iohannis. Directorul, 30.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii Radio Romania Actualitati (RRA) fac acuzatii grave la adresa presedintelui-director general al institutiei, Georgica Severin, intr-o petitie adresata Parlamentului Romaniei, in care denunta nereguli precum cheltuirea banilor publici, politizarea emisiunilor, turism pe bani de la buget, marginalizarea…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni de la ora 14,00, la Palatul Parlamentului. Pe agenda sedintei partidului se afla strategia, in conflictul deschis cu seful statului, pe tema numirii ministrilor, dar si situatia filialelor unde parlamentarii PSD au parasit partidul si s-au dus la formatiunea…

- Tudorel Toader susține, referitor la reproșul din moțiune potrivit caruia procurorul superior poate infirma actul celui de execuție pe motive de netemeinicie, ca este un exemplu de dezinformare a forurilor internaționale, menționand ca aceasta prevedere nu este una noua."E un bun exemplu cum…

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…

- Parlamentarul social democrat Marius Budai președinte al Comisiei pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma analizarii execuției bugetare pe primele șapte luni ale anului, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 13,9%…