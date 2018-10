Stiri pe aceeasi tema

- Initial, DIICOT a deschis in luna septembrie un dosar penal in rem in acest caz, insa procurorii au decis, la inceputul lunii octombrie, sa-i puna pe cei doi jurnalisti sub acuzare,scrie Agerpres. Este vorba de Emma Zeicescu de la TVR si Claudiu Popa de la Realitatea TV, cuplu atunci. Au și un copil…

