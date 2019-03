Jurnalistii dau in judecata TVR pentru nerespectarea Contractului Colectiv de Munca

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind a actionat in justitie Societatea Romana de Televiziune si sindicatul "de casa al administratiei" - Sindicatul pentru Unitatea Salariatilor Tv - pentru anularea prevederilor actului aditional nr. 2 la Contractul Colectiv de Munca din institutie, document care…

- Primul pas spre unificarea sindicatelor din Societatea Romana de Televiziune in Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind a fost facut joi, prin semnarea protocolului dintre Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind, Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, Filiala MediaSind - TVR si Sindicatul…

- "Avand in vedere ca, in urma nenumaratelor mele solicitari, scrise si verbale, adresate doamnei Doina Gradea, presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune, in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aceasta nu a dorit sa ofere un raspuns…

- Delegatii prezenti la Consiliul National al Federatiei Cultura si Mass-Media FAIR- MediaSind, intrunit luni, la Bucuresti, solicita demiterea urgenta a presedintelui-director general al Societatii Romane de Televiziune - SRTV, Doina Gradea, si "inlocuirea acesteia cu un profesionist care sa cunoasca…

- MediaSind TVR solicita Comisiei de ancheta din Parlamentul Romaniei sa verifice si situatia contractelor de asistenta juridica incheiate de conducerea Societatii Romane de Televiziune cu diverse case de avocatura, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Sindicatul Roman al Jurnalistilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, solicitarea PNL si USR de constituire a unei comisii de ancheta privind cheltuielile din TVR. S-au inregistrat 222 voturi "pentru", 13 "impotriva" si o abtinere, astfel ca cei de la PSD au fost de acord cu demersul Opozitiei. Comisia de ancheta va verifica criteriile…

