Stiri pe aceeasi tema

- Despartirea dintre Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) si Darren Cahill (53 de ani) a luat prin surprindere lumea tenisului mondial, dar presa americana anunta ca tot strategul australian ar putea deveni urmatorul antrenor al liderului mondial.

- Despartirea dintre Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) si Darren Cahill (53 de ani) a luat prin surprindere lumea tenisului mondial, dar presa americana anunta ca tot strategul australian ar putea deveni urmatorul antrenor al liderului mondial.

- Simona Halep a ramas fara antrenor, dupa ce colaborarea ei cu Darren Cahill s-a încheiat zilele trecute. Numarul 1 mondial este acum în cautare de antrenor și se pare ca nu duce lipsa de oferte.

- Simona Halep și Darren Cahill au intrerupt colaborarea, iar liderul mondial este in cautarea unui antrenor. Aflat in acest moment in funcția de capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Florin Segarceanu este de parere ca liderul mondial are nevoie de un antrenor. "Nu se poate la nivelul asta…

- Simona Halep a publicat luni dimineața pe contul sau de Instagram primele imagini de dupa ce i-a mulțumit lui Darren Cahill pentru colaborarea excelenta din ultimii patru ani. Primul mesaj al numarului 1 mondial dupa desparțirea de Darren este unul optimist. Ea a publicat o imagine cu mesajul ”O noua…

- Antrenorul australian Darren Cahill a anunțat ca nu va mai colabora cu Simona Halep în 2019, iar informația a fost confirmata și de catre numarul 1 mondial.Cahill a spus ca vrea sa se dedice mai mult familiei, în urmatorul an. Simona Halep i-a multumit lui Cahill…

- Comentatorul unui post de televiziune care transmite US Open 2018 a pus in discuție o posibila colaborare intre Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, și Nick Kyrgios, un sportiv din circuitul ATP. La scurt timp, lumea s-a intrebat ce șanse sunt ca liderul WTA sa intrerupa relația cu tehnicianul care…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit pentru prima data dupa eliminarea Simonei Halep din primul tur de la turneul US Open. Australianul a susținut ca Simona nu se mai poate concentra in momentul in care se enerveaza, iar acest lucru o face sa piarda multe puncte și sa ajunga sa fie eliminata…