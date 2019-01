Jurnalişti străini arestaţi în Venezuela Doi reporteri francezi au fost arestati, potrivit ambasadei Frantei in Venezuela. Alti doi, de la agentia de presa Efe, au fost retinuti de autoritati. Cei doi francezi, Pierre Caille si Baptiste des Monstiers, de la canalul de televiziune TMC, au fost retinuti marti seara in timp ce filmau palatul prezidential din Caracas, potrivit AFP, care citeaza surse diplomatice. Producatorul lor, Rolando Rodriguez, a fost, de asemenea, retinut, a transmis sindicatul venezuelean SNTP. Ministerul francez al Afacerilor Externe a cerut dreptul la „protectie consulara", potrivit conventiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

