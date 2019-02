Stiri pe aceeasi tema

- Pensii, sanatate, familie, locuri de munca: cheltuielile sociale publice au reprezentat anul trecut 32% din produsul intern brut (PIB) al Franței, cea mai generoasa țara bogata din acest punct de vedere, potrivit unui studiu publicat miercuri de Organizația pentru Cooperare Economica și Dezvoltare (OECD),…

- Asistentul secretarului de stat al SUA pentru Europa, Wess Mitchell, și-a anunțat marți demisia, în momentul în care alianțele tradiționale ale Statelor Unite cu o serie de țari europene sunt puse sub semnul întrebarii de administrația Donald Trump, scrie AFP.Plecarea sa creeaza…

- Directorul unui post de radio din Baja California, din nord-estul Mexicului, a fost omorât, a anunțat luni guvernatorul local, relateaza AFP.Condamn uciderea jurnalistului Rafael Murua Manrinquez. Îmi exprim solidaritatea cu toata familia sa și cu profesia jurnaliștilor din Baja California”,…

- Președintele Emmanuel Macron a declarat joi ca forțele franceze vor continua operațiunile militare în Levant împotriva rețelei teroriste Stat Islamic, în pofida retragerii anunțate a trupelor americane, informeaza postul CNBC. "Retragerea anunțata a aliatului nostru american…

- Organizația internaționala ”Reporteri fara frontiere” a facut o radiografie dura a presei din Romania, aratand ca libertatea acesteia ”este in deriva”. Și asta cu cateva zile inainte de preluarea președinției rotative a UE. ”Reporteri fara frontiere” menționeaza aservirea presei de catre patronii cu…

- Potrivit CPJ, 53 de jurnalisti au fost ucisi intre 1 ianuarie si 14 decembrie 2018, fata de 47 pe tot parcursul anului 2017. Din acest total, 34 au fost vizati in mod deliberat - inclusiv jurnalistul saudit Jamal Khashoggi - fata de 18 anul trecut. In schimb, numarul de jurnalisti ucisi in conflicte…

- Un numar de 80 de jurnaliști au fost uciși in toata lumea in 2018, cu 15 mai mulți decat anul trecut. Reporteri Fara Frontiere (RSF) anunța ca pentru prima data dupa trei ani, numarul jurnaliștilor care au fost uciși intr-un an a crescut. Bilanțul RSF pentru anul 2018 arata ca 80 de jurnaliști au fost…

- Dupa trei ani de scadere, numarul violentelor impotriva jurnalistilor a crescut din nou in 2018, 80 de jurnalisti fiind ucisi in lume, conform bilantului anual al organizatiei Reporteri fara frontiere (RSF), publicat marti si citat de AFP. Anul trecut, 65 de jurnalisti au fost ucisi pentru ca si-au…