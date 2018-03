Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica Bosch din Jucu organizeaza campania “Descopera Bosch Cluj”, un eveniment adresat persoanelor cauta un loc de munca in companie si celor care vor sa interactioneze cu tehnologia automotive. Gigantul Bosch organizeaza, in luna martie, doua evenimente de recrutare si informare in campusul fabricii…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Romania, gazda pentru a doua oara consecutiv a Cupei Mondiale de Fitness. Gabriel Toncean, președintele Federației Romane de Culturism și Fitness, l-a convins pe Rafael Santonja, șeful forumului suprem al acestei discipline sportive, sa organizeze pentru a doua oara consecutiv, in Romania, Cupa Mondiala…

- Celebra revista Vogue a publicat un amplu reportaj de calatorie din Cluj-Napoca, punand accent pe localuri, cafenele, restaurante si galerii de arta. Dupa ce a incercat cocktailuri la „Joben” sau „Charlie”, a luat masa la „relicva comunista Varzarie” sau la „Via” si a vizitat Salina Turda, Fabrica de…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Conform statisticii, din numarul total de înnoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, în prima luna din…

- Pompierii iși deschid larg porțile miercuri, 28 februarie. Suita de acțiuni organizate in ultima zi din februarie este prilejuita de „Ziua Protecției Civile din Romania”. La Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Someș” Satu Mare acțiunile se vor desfașura in intervalul orar 10.00-14.00. Vizitatorii…

- Echipa noastra, pregatita de antrenorul Zare Markovski, a reusit un rezultat de prestigiu, pe terenul uneia din “puterile” baschetului european, dupa un meci foarte echilibrat. Tricolorii au avut o prestatie solida, cu un joc defensiv foarte exact si bine pus la punct, reusind…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Informatiile diseminate in mediul online, care compara, in mod eronat, preturile autobuzelor ce vor fi achizitionate…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat alocarea unei sume importante pentru organizarea Olimpiadei Internaționale de Matematica de la Cluj. În cadrul ședinței ordinare din data de luni, 19 februarie a.c., Consiliul Județean Cluj a aprobat proiectul de hotarâre…

- Locuitorii din Floresti, comuna situata la periferia municipiului Cluj-Napoca in care traiesc 38.000 de oameni, au lansat o petitie in mediul online prin care isi arata nemultumirea fata de dezinteresul aratat de autoritatile locale fata de problemele lor.

- Liderii Primariei Cluj-Napoca au gasit un nou top care arata ca în orașul de pe Someș curge ”lapte și miere”. ”Cluj-Napoca este clasat pe primul loc în România, locul al 6-lea din 129 de orașe la nivel european privind rata scazuta…

- Consilierul local Mirel Sabo s-a aratat mirat de concursul lansat de Primarie pentru amenajarea promenadei de pe malurile Barzavei, cerand explicatii primarului Ioan Popa pentru suma de 300.000 de lei alocata celor de la Urbanism. Si, trebuie sa recunoastem, aceasta competitie de proiecte…

- Premiera la Cluj. Municipalitatea plateste chiria victimelor violentei domestice Primaria Cluj-Napoca va subventiona partial sau integral chiria victimelor violentei domestice si persoanelor cu venituri mici, cu sume cuprinse intre 900 si 1.400 de lei pentru o perioada de un an, scopul fiind de a-i…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- "Orase durabile" - este tema celei de a VIII-a editii consecutive a Intalnirilor Europene din Transilvania, care va avea loc miercuri la Cluj-Napoca, iar joi si vineri la Alba Iulia si la care sunt asteptati sa participe peste 20 de experti in administratie publica din Franta si Romania. Potrivit unui…

- Echipa de Fed Cup a Romaniei conduce Canada cu scorul de 2-0 in intalnirea care se desfasoara in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in turul I al Grupei Mondiale II. Primele puncte ale tricolorelor in acest duel au fost facute de Sorana Cirstea, care a castigat cu scorul de 6-2, 6-2 in fata jucatoarei…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, pe Cluj Arena, cu scorul de 85-6, echipa Germaniei, in primul sau meci din editia 2018 a Rugby Europe International Championship.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO…

- Simona Halep se destainuie: ”Cand ma hotarasc sa fac un copil, voi renunța la tenis”. Pe ce barbat ar vrea sa-l intalneasca Simo. Simona Halep nu are in acest moment nici o relație. Acum nu exista nimeni in viața mea. Mi-aș dori sa-mi intalnesc iubirea. Trebuie sa fie frumos, bland și sa se poarte frumos…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- HARTA santierelor imobiliare din Romania. Clujul se concentreaza pe proiecte ample In ultimul trimestru din 2017 existau, in zece mari orașe ale țarii (și imprejurimi), peste 1.500 de ansambluri rezidențiale in construcție sau care urmau a fi incepute in perioada urmatoare (avand autorizația recent…

- Centrul National de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) din cadrul Consiliului Județean Cluj va participa în zilele de 6 și 7 februarie 2018 la Târgul Internațional de Turism IMTM de la Tel Aviv, cea mai importanta manifestare turistica din bazinul Mediteranei de Est. „Dorința…

- Dezvoltatorii de spatii logistice si industriale vor livra in acest an, in Bucuresti, peste 300.000 de metri patrati, mai mult de jumatate din totalul anuntat pentru 2018. Timisoara dispare din topul oraselor cu cele mai mari livrari de spatii logistice si industriale in 2018, clasamentul fiind completat…

- A mituit doi politisti din Cluj ca sa nu ramana fara permis. Afacerea s-a terminat prost 1.200 de lei le-a oferit un sofer din Cluj politistilor ca sa nu-i retina permisul, insa a ajuns sa-si recunoasca vina ca sa scape de puscarie. Chiar si asa are de suferit. "La data de 29 ianaurie 2018, procurorul…

- Oferta turistica a județului Suceava va fi promovata, la inceputul acestui an, la cinci targuri de turism din Romania și din strainatate. Consiliul Județean Suceava a aprobat in ședința de astazi participarea la Targul Internațional de Turism IMTM (6 – 7 februarie), Targul Internațional de Turism BIT…

- Simona Halep va face parte din echipa de Fed Cup a Romaniei, la meciurile cu Canada, conform anunțului facut de Federația Romana de Tenis. Astfel, noul capitan-nejucator al echipei Romaniei, Florin Segarceanu, le-a convocat pe: Simona Halep (2 WTA), Sorana Cirstea (36 WTA), Irina Begu (37 WTA) și Raluca…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- Editia din 2018 a Olimpiadei Internationale de Matematica (IMO) va avea loc in Romania, la Cluj-Napoca, in perioada 3-14 iulie, un eveniment la care participa peste 600 de elevi din aproximativ 110 tari.

- O mama leneșa inseamna, in viziunea Annei Bikova (pedagoga, psihologa și autoare de succes din Rusia), sa crești un copil independent, capabil sa aiba grija de el insuși și sa-și asume responsabilitați. Am stat de vorba cu ea cu ocazia lansarii carților sale in Romania și am aflat o mulțime de lucruri…

- Petre Apostol Federatia Romana de Judo a aprobat componenta loturilor nationale in acest sezon competitional, pentru toate categoriile de varsta. Printre sportivii nominalizati sa reprezinte Romania in 2018 se regasesc si doi judoka de la CSM CFR CSS Ploiesti: Catalina Schiopu si Antonio Minigote. Nascuta…

- In mod concret, Opera Nationala Romana din Iasi a avut un buget de 24,642 milioane de lei, in timp ce Opera Nationala Romana din Timisoara a avut un buget de aproximativ 26,4 milioane de lei, iar Opera din Cluj-Napoca de 24,675 milioane de lei. Desi sumele de la Iasi si Cluj sunt apropiate, la nivel…

- Cele șase universitați publice din Cluj-Napoca au realizat un proiect inedit de prezentare și promovare comuna a Clujului universitar. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si sa redea atat oferta universitara a Clujului, cat si spiritul orasului ca spatiu cotidian,…

- Nascuta 24 ianuarie 1901, Florica si-a dedicat intreaga viata asistentei neuropsihiatrice si educationale a copiilor. Dupa ce a terminat studiile despre sanatate publica, din cadrul Universitatii Harvard, Florica si sotul acesteia, Dimitrie Bagdasar, au deschis prima clinica de neurochirurgie din Romania,…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Compania aeriana Wizz Air are de gând sa deschida un zbor Cluj-Napoca - Viena. CEO al Wizz Air, Jozsef Varadi, a fost prezent la Cluj-Napoca, și a vorbit și despre baza operaționala deschisa la Aeroportul din Viena. ”Aeroportul Cluj detine…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Prim-ministrul Republicii Macedonia vrea sa schimbe numele actual al țarii, din cauza conflictului cu autoritațile de la Atena, care dureaza de 25 de ani. Printre sugestiile luate in calcul pentru noua denumire a statului se numara: „Macedonia de Nord”, „Noua Macedonie” sau „Macedonia Vardarska”, dupa…

- Criminalul Simion Zagrean, condamnat definitiv la 22 de ani de inchisoare si la 7 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pentru asasinarea lui Nicolae Leonte in Spania in anul 2004, a fugit din tara, lasand din nou politia romana cu ochii in soare, a cata oara, tara de destinatie fiind…

- Cum va fi vremea la Cluj in saptamana 8-14 ianuarie 2018 Vreme calda, saptamana viitoare, la Cluj. Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre -4 si 10 grade Celsius si cer cu nori si soare. Luni, 8 Ianuarie 2018 Soarele razbate dintre noriTemperatura minima: 2° CTemperatura…

- Hoti trecuti de prima tinerete, prinsi la Cluj. Cu ce-si "completau" pensia Doi clujeni au fost retinuti de politistii din Cluj pentru furt. Hotii sunt trecuti de prima tinerete. La data de 5 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj- Napoca au identificat si retinut o…

- S-a casatorit cu o clujeanca de convenienta. Politistii il obliga sa paraseasca tara Politistii de imigrari din Cluj, in urma activitaților specifice, au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, in urma constatarii casatoriei de conveniența cu o romanca.…

- A crescut agresivitatea verbala si comportamentala intre politicienii romani, fapt care poate duce la aparitia unor riscuri privind evolutia tarii, este de parere psihologul clujean Daniel David, prorectorul UBB, care a conceput un „Ghid de igiena mintala si interactiune sociala”. Psihologul…

- Vedetele TIFF, Untold si Electric Castle Singurul oras din România cu doua teatre si doua opere nationale (române si maghiare), Cluj-Napoca este în acelasi timp si decorul celui mai mare festival românesc de film, TIFF, si a doua festivaluri de muzica ce atrag un numar…

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…

