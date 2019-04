Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista a fost impuscata in timpul unor manifestatii in orasul Londonderry din Irlanda de Nord si evenimentul este considerat un incident terorist, a declarat politia locala, vineri, potrivit AFP.

- O jurnalista în vârsta de 29 de ani a murit în cursul nopții de joi spre vineri într-un atac armat în orașul Londonderry din Irlanda de Nord, fiind considerat de autoritați un „incident de natura terorista”, relateaza BBC și Reuters. Incidentul a avut…

- O femeie de 29 de ani a fost ucisa in cursul noptii de joi spre vineri intr-un schimb de focuri la Londonderry, in Irlanda de Nord, un deces care este considerat „incident terorist” de politia nord-irlandeza, relateaza AFP, preluata digi24.ro.

- O jurnalista a fost împușcata mortal pe o strada din orașelul nord-irlandez Derry, în timpul unor proteste care au degenerat în violențe. Poliția din Irlanda de Nord trateaza crima ca fiind un "incident terorist".

- O femeie a fost impuscata in timpul unor manifestatii in orasul Londonderry din Irlanda de Nord si evenimentul este considerat un incident terorist, a declarat politia locala, vineri, potrivit AFP.

- O femeie de 29 de ani a fost ucisa in cursul noptii de joi spre vineri intr-un schimb de focuri la Londonderry, in Irlanda de Nord, un deces considerat "ca un incident terorist" de politia nord-irlandeza, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Din nefericire, pot confirm ca dupa schimburi de focuri…

- O femeie a fost ucisa in timpul unui schimb de focuri care a avut loc in Londonderry, Irlanda de Nord. Poliția suspecteaza un atac terorist. Incidentul in urma caruia a fost ucisa femeia in varsta de 29 de ani a avut loc in cursul nopții de joi spre vineri. "Din nefericire, pot confirm ca dupa schimburi…

- O masina-capcana a explodat sambata seara in orasul Londonderry din Irlanda de Nord. Automobilul aruncat in aer era parcat in mijlocul unei strazi in apropiere de o judecatorie. Victime nu au fost inregistrate.