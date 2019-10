Jurnalista rusă, care fusese arestată în Iran pentru presupuse legături cu Mossad, s-a întors în Rusia 'In urma eforturilor Ministerului de Externe (rus) si a Ambasadei Rusiei din Teheran, partea iraniana a luat decizia de-a o elibera pe cetateana rusa Iulia Iuzik', a indicat misiunea diplomatica ruse in Iran pe contul sau de Twitter. Potrivit aceleiasi surse, jurnalista de 38 de ani 'se simte bine si este teafara'. Ea a revenit cu un zbor de noapte al Aeroflot la Moscova. In cursul diminetii, jurnalista sosise in capitala rusa, potrivit paginii de Facebook al lui Boris Voitehovski pe care media ruse il prezinta ca pe fostul ei sot. Moscova l-a convocat la 4 octombrie pe ambasadorul iranian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

