"Dau din 'casa'. In anul 2001, copilul meu, abia la inceput de clasa a 8-a, a fost atacat de trei golani in curtea scolii si i-au luat adidasii din picioare. I-au spus ca ii vor schimba pe 'bile'. Habar nu aveam ce erau alea! Era in 16 septembrie, la o zi dupa inceperea scolii. M-a sunat copilul de la politie, din fata sectiei, unde statea in ploaie, in picioarele goale, ca s-a dus sa zica ce i s-a intamplat.

Statea de 2 ore acolo. Am plecat de la radio cu un taxi ca o disperata, iar cand am ajuns acolo am zis ca le sparg geamurile. Il tinusera pe copil in ploaie, afara pe scari, in…