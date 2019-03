Jurnalista de televiziune din Bulgaria ucisă: un bărbat de 20 de ani a fost acuzat "Acest caz s-a dovedit a fi pur criminal", a declarat Rumiana Arnaudova, purtatoare de cuvant a procurorului general.



Se presupunea ca ar fi existat un motiv politic, dat fiind ca aceasta crima a avut loc dupa uciderea motivata politic a altor jurnalisti in tari precum Slovacia. Comentariile lui Arnaudova par sa excluda acest lucru.



Corpul jurnalistei si prezentatoarei in varsta de 30 de ani a fost descoperit intr-un parc pe malurile Dunarii in orasul bulgar Ruse, in apropiere de granita cu Romania, pe 7 octombrie. Se pare ca ea iesise sa faca jogging.



