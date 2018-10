Jurnalista de televiziune care a dat cu piciorul în migranţi a fost achitată de Curtea Supremă ”Cameramanul a fost eliberat in absenta infractiunii”, a anuntat marti Curtea Suprema intr-un comunicat.



Instanta a apreciat ca tribunalul si curtea de apel care au condamnat aceasta femeie cameraman nu au retinut capatul de acuzare corect impotriva ei.



Imagini care o surprind lovind cu picioarele, cu camera de filmat pe umar, un barbat si pe fiul acestuia si incercand sa o tranteasca pe o fata, la frontiera dintre Ungaria si Serbia, au provocat indignare, in contextul in care Budapesta era criticata din cauza atitudinii sale ostile fata de migranti.



Sursa articol si foto: rtv.net

