- Se fac pariuri pe candidații la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. O casa de jocuri de noroc anunța cotele celor zece principali pretendenți la funcția de președinte, anunța Digi24.Astfel, pariorii ii acorda lui Klaus Iohannis cele mai mari șanse. Asta inseamna ca are o cota mica:…

- Catalin Ivan, candidatul Alternativei pentru Demnitate Nationala la Presedintie, a anuntat ca a depus, vineri, la Parchetul General, o plangere penala impotriva membrilor Biroului Electoral Central, pe care ii acuza ca ar fi aplicat un "tratament preferential" contracandidatilor in demersul de verificare…

- Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM, Klaus Iohannis se afla la o distanta considerabila de urmatorii candidati la prezidentiale, cu putin peste 45 de procente. Lupta pentru locul doi este dusa intre Viorica Dancila (PSD), Dan Barna (USR-PLUS) si Mircea Diaconu (ALDE si ProRomania)

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, 12 contestatii impotriva inregistrarii candidaturilor lui Mircea Diaconu, Klaus Iohannis, Hunor Kelemen, Dan Barna, Theodor Paleologu si Viorica Dancila pentru alegerile prezidentiale. Hotararile sunt definitive.

- Termenul limita de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale a expirat duminica, 22 septembrie, la ora 24:00. Pana in prezent, candidaturile depuse de Klaus Iohannis, Dan Barna, Viorica Dancila, Kelemen Hunor, Mircea Diaconu și Theodor Paleologu au fost validate de Biroul Electoral Central…

- De departe cea mai spectaculoasa intrare in cursa electorala pentru presedintie a avut-o Kelemen Hunor: pe trotineta. Este un mod de a se face vizibil, dar si o luare in raspar a competitiei pentru fotoliul de la Cotroceni. Este bine spus „fotoliu” pentru ca oaspetele invitat sa locuiasca la Controceni…

- In decursul emisiunii ”Romania 2019”, fiecare susținator a incercat sa scoata in evidența principalele atuuri ale propriului candidat inscris in cursa prezidențiala. Marele caștigator al celei de-a doua ediții a emisiunii Romania 2019 a fost susținatorul lui Klaus Iohannis, Ilie Bolojan.…

- Victor Ponta a anuntat ca Pro Romania urmeaza sa decida luni in sedinta daca partidul va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale sau daca va sustine candidatura lui Mircea Diaconu. Liderul Pro Romania a spus ca actorul este un candidat altfel si este o alternativa pentru cei care nu vor sa…