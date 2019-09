Procesul in care a fost judecata Hajar Raissouni, in varsta de 28 de ani, a provocat indignare in tara si in afara ei. Aceeasi instanta l-a condamnat pe ginecologul femeii la 2 ani de inchisoare cu executare, pe anestezist la un an de detentie cu suspendare, tot cu suspendare fiind condamnata si o secretara. Logodnicul jurnalistei a primit un an de inchisoare cu executare. 'Acest proces nu ar fi trebuit sa aiba loc, acuzatiile sunt nefondate: nu a existat nici de desfrau (relatii sexuale in afara casatoriei, n.red.), nici avort', a declarat avocatul jurnalistei, Abdelmoula El Marouri, dupa…