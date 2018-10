Stiri pe aceeasi tema

- Purtand flori si coroane, oficiali si simpli localnici si-au prezentat condoleantele parintilor victimei intr-o biserica din centrul orasului Ruse. Corpul Viktoriei Marinova (30 de ani), jurnalista la postul local TVN Ruse, a fost descoperit pe 6 octombrie intr-un parc din Ruse, aproape de…

- Barbatul suspectat de uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova va fi trimis 'in curand' din Germania in Bulgaria, a anuntat vineri justitia germana, potrivit AFP. Parchetul din orasul Celle (landul...

- Cazul Victoriei Marinova, jurnalista bulgara de investigații care a fost ucisa cu bestialitate, sambata, in orașul Ruse, a pus pe jar autoritațile din țara vecina. (Super oferta de angajare) La scurt timp dupa ce cadavrul tinerei a fost descoperit, un cetațean roman a fost reținut pe faleza Dunarii…

- Autoritatile bulgare au difuzat imagini care il surprind pe Severin Nadejdov Krasimirov, in varsta de 21 de ani, in timp ce fugea. Barbatul este suspectat ca a omorat-o pe jurnalista Victoria Marinova. Ba mai mult, presupusul asasin al jurnalistei a fugit in Germania prin Romania, imediat dupa comiterea…

- Noi piste in cazul Victoriei Marinova, jurnalista ucisa cu brutalitate in Bulgaria! A fost reținut un nou suspect in Germania, țara unde ar fi reușit sa fuga imediat dupa crima. Barbatul ar fi fost identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, potrivit stirileprotv.ro.…

- Este vorba despre un barbat identificat in baza probelor ADN gasite la locul crimei, pe malul Dunarii, la Ruse, relateaza Romania TV. Barbatul a fost retinut in Germania, tara in care fugise dupa comiterea crimei. Suspectul are varsta de 21 de ani. Potrivit postului de televiziune NOVA, barbatul…

- Politia bulgara a anuntat ca a retinut pentru 24 de ore un cetatean roman pentru uciderea unei jurnaliste, transmite Reuters. Persoana retinuta in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova nu are calitatea de suspect, transmite Reuters. Jurnalista bulgara de investigatii Victoria Marinova,…

- Exista suficient material ADN de la locul crimei in Ruse, unde a fost gasita jurnalista de 30 de ani, ucisa cu bestialitate, Victoria Marinova, moderatoare a unei emisiuni si director administrativ al postului de televiziune TVN de la Ruse, iar criminalul va fi descoperit. Asta s-a inteles din afirmatiile…